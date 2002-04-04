Эти продукты быстрее всего помогают справиться с чувством голода

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По вечерам, обычно, аппетит у многих людей становится в буквальном смысле слова "зверским". Но в преддверии пляжного сезона всем хочется похудеть, а сделать это не так просто, когда с работы пришел голодный, как волк.Эксперты утверждают, что ужинать нужно обязательно, но не позднее, чем за пару часов до сна. И то, лучше еще после вечерней трапезы выйти на прогулку, чтобы, так сказать, помочь своему организму потратить лишнюю энергию.Белковая пища на ужин - наилучшее решение для тех, кто хочет поддержать вес в норме или похудеть. Преимущество яиц, съеденных вечером, заключается в том, что они помогают избавляться от лишних килограммов, но не позволяют теряться мышечной массе. Ну и, конечно же, отлично справляются с ощущением голода.Эти каши быстро утоляют голод, а благодаря клетчатке надолго насыщают. Даже если вы поужинаете одной из этих каш в 19:00, то засыпать будете не голодными. К тому же, их можно дополнить салатом из свежих овощей, что еще лучше отразится на пищеварении и фигуре, как следствие.Прекрасное решение для сладкоежек. Правда, разрешается съесть всего 30 г шоколада и он должен быть с 75% и выше содержания какао-бобов, то есть, горьким. Огромный плюс употребления шоколада в вечернее время заключается в том, что таким образом снижается риск срыва с диеты, так как человек сможет себе позволить любимое лакомство и не бояться, что на утро будет "+" на весах.Этот экзотический плод обогащен мононенасыщенными жирами, которые очень полезны для здоровья и пищеварения. Буквально 50 г авокадо в чистом виде способны утолить голод на несколько часов, поэтому это отличное решение для ужина. Из авокадо и лимонного сока можно приготовить пасту и намазать ее на кусочек цельнозернового хлеба, что не повредит фигуре, но за то порадует вас вкусом и надолго избавит от желания поесть.Он ускоряет метаболизм и не позволяет всасываться жирам, поэтому не жалейте перца чили для приправы вечерних блюд. Тем более, что много острой пищи съесть не получится и таким образом ваш вес останется неизменным.Возьмите на вооружение советы диетологов и ешьте на ужин продукты, которые способны утолить "зверский" аппетит, но при этом не причинить вреда вашей фигуре.