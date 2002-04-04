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Раздел: Медицина  
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Эти продукты быстрее всего помогают справиться с чувством голода

Эти продукты быстрее всего помогают справиться с чувством голодаДиетологи разрешают есть их на ужин и не волноваться о фигуре.

По вечерам, обычно, аппетит у многих людей становится в буквальном смысле слова "зверским". Но в преддверии пляжного сезона всем хочется похудеть, а сделать это не так просто, когда с работы пришел голодный, как волк.

Эксперты утверждают, что ужинать нужно обязательно, но не позднее, чем за пару часов до сна. И то, лучше еще после вечерней трапезы выйти на прогулку, чтобы, так сказать, помочь своему организму потратить лишнюю энергию.

Если у вас есть проблемы с аппетитом и вы не можете держать себя в руках, сметая пол холодильника на ужин, то попробуйте есть продукты из этого списка:

Куриные яйца. Белковая пища на ужин - наилучшее решение для тех, кто хочет поддержать вес в норме или похудеть. Преимущество яиц, съеденных вечером, заключается в том, что они помогают избавляться от лишних килограммов, но не позволяют теряться мышечной массе. Ну и, конечно же, отлично справляются с ощущением голода.

Овсяная или гречневая каша. Эти каши быстро утоляют голод, а благодаря клетчатке надолго насыщают. Даже если вы поужинаете одной из этих каш в 19:00, то засыпать будете не голодными. К тому же, их можно дополнить салатом из свежих овощей, что еще лучше отразится на пищеварении и фигуре, как следствие.

Шоколад. Прекрасное решение для сладкоежек. Правда, разрешается съесть всего 30 г шоколада и он должен быть с 75% и выше содержания какао-бобов, то есть, горьким. Огромный плюс употребления шоколада в вечернее время заключается в том, что таким образом снижается риск срыва с диеты, так как человек сможет себе позволить любимое лакомство и не бояться, что на утро будет "+" на весах.

Авокадо. Этот экзотический плод обогащен мононенасыщенными жирами, которые очень полезны для здоровья и пищеварения. Буквально 50 г авокадо в чистом виде способны утолить голод на несколько часов, поэтому это отличное решение для ужина. Из авокадо и лимонного сока можно приготовить пасту и намазать ее на кусочек цельнозернового хлеба, что не повредит фигуре, но за то порадует вас вкусом и надолго избавит от желания поесть.

Перец чили. Он ускоряет метаболизм и не позволяет всасываться жирам, поэтому не жалейте перца чили для приправы вечерних блюд. Тем более, что много острой пищи съесть не получится и таким образом ваш вес останется неизменным.

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Возьмите на вооружение советы диетологов и ешьте на ужин продукты, которые способны утолить "зверский" аппетит, но при этом не причинить вреда вашей фигуре.
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 Теги: голод, продукты, калории

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Сегодня, 17:35 » Автор: Валерия Янобекова
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