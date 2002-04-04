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Раздел: Медицина  
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Супрун рассказала, как выбрать хорошего педиатра для ребенка

Супрун рассказала, как выбрать хорошего педиатра для ребенкаЖенщина выделила несколько важных критериев.

Главным критерием при выборе врача для ребенка должно быть доверие. Кроме этого, педиатр должен быть уверен в необходимости вакцинации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На этой неделе общались с активными мамами и папами по кампании по выбору врачей. Родители, которые пришли на встречу, попросили нас дать советы, на какие вещи должны обратить внимание родители, чтобы удостовериться – это врач станет надежным партнером в вопросах здоровья детей. Подготовили несколько критериев, которые должны помочь. Будут полезными не только родителям, но и каждому украинцу, который еще не сделал этот важный выбор,
– написала Супрун.

Она отметила, что главным критерием выбора должно стать доверие. Супрун предостерегла не спешить и не подписывать декларацию с первым попавшимся врачом.

Кроме этого, и.о. министра здравоохранения считает, что педиатр должен быть уверенным и проактивным в необходимости вакцинации. Также при выборе врача следует обратить внимание на то, не слишком ли он часто назначает маленьким пациентам неоправданные препараты (например, антибиотики при простуде или иммуномодуляторы для усиления иммунитета). По мнению Ульяны Супрун, врач-педиатр не должен оперировать такими терминами, как "вегето-сосудистая дистония" и распространять другие медицинские мифы, в частности о том, что гомеопатия является эффективным лечением.

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Супрун отмечает, что возраст врача – это тоже неважный критерий.

Существует ошибочное мнение, что молодые врачи хуже старших, поскольку имеют меньше опыта. Зато не существует точных научных данных, подтверждающих связь между возрастом врача и эффективностью его работы, особенно в отношении результатов лечения пациента. Главное – мотивация помогать, опыт использования доказательной медицины (международных протоколов лечения) и стремление совершенствовать свои навыки,
– подчеркнула и.о. министра здравоохранения.
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 Теги: Супрун, педиатр, медицина

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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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