Раздел: Медицина
Названы продукты, которые делают лекарства бесполезными
Эксперты создали памятку для тех, кто принимает различные лекарства.
В инструкции к лекарственным препаратам всегда можно прочесть о том, нужно их принимать до еды или после. Но при этом ничего не сказано о самой еде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Если человеку прописан лекарственный курс, он должен внимательно следить за тем, какие продукты появляются в его рационе, пишет Hronika.info.
Некоторые из них способный нейтрализовать эффект медикаментов и сделать лечение по сути бесполезным.
Обезболивающие. Их действие снижают колбаса и другие копченые продукты.
Антидепрессанты. Лучше отказаться от употребления квашеной капусты, твердых сыров, йогуртов, изюма, инжира. При сочетании с данным типом лекарств они повышают давление.
Антибиотики. Сметана, молоко, творог и цитрусовые фрукты уменьшают выраженность лечебного эффекта.
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Антикоагулянты. Опасна клюква. При приеме антикоагулянтов употребление этой ягоды способно вызывать кровотечение.
Препараты для повышения железа в крови. Сладкая выпечка, молочные и кисломолочные продукты, орехи, чай и кофе замедляют усвоение препаратов, призванных лечить анемию.
В инструкции к лекарственным препаратам всегда можно прочесть о том, нужно их принимать до еды или после. Но при этом ничего не сказано о самой еде.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Если человеку прописан лекарственный курс, он должен внимательно следить за тем, какие продукты появляются в его рационе, пишет Hronika.info.
Некоторые из них способный нейтрализовать эффект медикаментов и сделать лечение по сути бесполезным.
Обезболивающие. Их действие снижают колбаса и другие копченые продукты.
Антидепрессанты. Лучше отказаться от употребления квашеной капусты, твердых сыров, йогуртов, изюма, инжира. При сочетании с данным типом лекарств они повышают давление.
Антибиотики. Сметана, молоко, творог и цитрусовые фрукты уменьшают выраженность лечебного эффекта.
Читайте также: Названы продукты, которые лучше всего снимают стресс
Антикоагулянты. Опасна клюква. При приеме антикоагулянтов употребление этой ягоды способно вызывать кровотечение.
Препараты для повышения железа в крови. Сладкая выпечка, молочные и кисломолочные продукты, орехи, чай и кофе замедляют усвоение препаратов, призванных лечить анемию.
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