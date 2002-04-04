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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, которые делают лекарства бесполезными

Названы продукты, которые делают лекарства бесполезными Эксперты создали памятку для тех, кто принимает различные лекарства.

В инструкции к лекарственным препаратам всегда можно прочесть о том, нужно их принимать до еды или после. Но при этом ничего не сказано о самой еде.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Если человеку прописан лекарственный курс, он должен внимательно следить за тем, какие продукты появляются в его рационе, пишет Hronika.info.

Некоторые из них способный нейтрализовать эффект медикаментов и сделать лечение по сути бесполезным.

Обезболивающие. Их действие снижают колбаса и другие копченые продукты.

Антидепрессанты. Лучше отказаться от употребления квашеной капусты, твердых сыров, йогуртов, изюма, инжира. При сочетании с данным типом лекарств они повышают давление.

Антибиотики. Сметана, молоко, творог и цитрусовые фрукты уменьшают выраженность лечебного эффекта.

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Антикоагулянты. Опасна клюква. При приеме антикоагулянтов употребление этой ягоды способно вызывать кровотечение.

Препараты для повышения железа в крови. Сладкая выпечка, молочные и кисломолочные продукты, орехи, чай и кофе замедляют усвоение препаратов, призванных лечить анемию.
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 Теги: Эксперт, лекарства, продукты

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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