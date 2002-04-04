Раздел: Медицина
Стало известно, сколько людей заключили контракты с врачами
Подписать контракты со специалистами смогли уже около 200 тысяч украинцев.
Декларации с врачами уже подписали 200 тысяч украинцев со 2 апреля, когда началась кампания «Выбери своего врача», заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Киеве.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
«Уже 200 тысяч человек записались к своим врачам. Можем выбрать любого врача, семейного терапевта или педиатра, тогда этот врач или его администратор как уполномоченное лицо должен через компьютер ввести в электронную базу данных здравоохранения информацию о пациенте, затем печатается декларация, две копии, пациент подписывает и берет одну свою вторую передает врачу, врач ставит цифровую подпись на декларации и оно входит в систему. Нет бумажных деклараций, только распечатка того, что было вложено в компьютер», – сказала Супрун.
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2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть подключенно к системе «Электронное здоровье».
Минздрав в своих рекомендациях отмечал, что один врач может обслуживать максимум две тысячи пациентов, но могут быть и исключительные ситуации.
4 апреля Супрун заявляла, что декларации с врачами уже подписали 170 тысяч украинцев.
Декларации с врачами уже подписали 200 тысяч украинцев со 2 апреля, когда началась кампания «Выбери своего врача», заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Киеве.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
«Уже 200 тысяч человек записались к своим врачам. Можем выбрать любого врача, семейного терапевта или педиатра, тогда этот врач или его администратор как уполномоченное лицо должен через компьютер ввести в электронную базу данных здравоохранения информацию о пациенте, затем печатается декларация, две копии, пациент подписывает и берет одну свою вторую передает врачу, врач ставит цифровую подпись на декларации и оно входит в систему. Нет бумажных деклараций, только распечатка того, что было вложено в компьютер», – сказала Супрун.
Читайте также: Стало известно, сколько людей погибло от урагана "Ирма"
2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача, который оказывает первичную помощь. Врача можно выбрать в любом медучреждении, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть подключенно к системе «Электронное здоровье».
Минздрав в своих рекомендациях отмечал, что один врач может обслуживать максимум две тысячи пациентов, но могут быть и исключительные ситуации.
4 апреля Супрун заявляла, что декларации с врачами уже подписали 170 тысяч украинцев.
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