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Стало известно, сколько людей заключили контракты с врачами

Стало известно, сколько людей заключили контракты с врачами

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