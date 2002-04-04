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Медики рассказали о побочных эффектах диет

Медики рассказали о побочных эффектах диетХудеющие люди чаще всего подвержены простудным заболеваниям.

При использовании диет нередко наблюдаются побочные эффекты, связанные с их применением. Они проявляются в виде проблем с ЖКТ, частыми запорами, газообразованием, тяжестью в желудке или расстройством кишечника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Диетологи рассказали сайту МедикФорум, что причинами таких явлений служат несбалансированное питание, ведь применение диеты это в первую очередь стресс для всего организма в целом.

При появлении выше описанных симптомов пейте больше жидкости — от 2,5 до 3 литров. Старайтесь чаще употреблять пищу небольшими порциями, не стоит терпеть голод.

Разбивайте свой рацион на равные части и употребляйте их через каждые 2-3 часа. Хорошо подойдут травяные отвары и чаи, такие как мята и ромашка, зеленый чай. Они приведут в норму выработку желудочного сока и ферментов для расщепления пищи, а также отлично справятся со вздутием.

Если такие явления проявляют себя и дальше стоит задуматься о правильно выбранной диете. К примеру, если вы слишком тучны и применяете белковую, диету то вам она не подойдет. Она также не походит людям с заболеванием почек, страдающих подагрой и нарушением пищеварения.

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Тяжелые белки можно заменить на более легкие, это куриные грудки и рыбье мясо. Естественно, что причиной побочных эффектов служит снижение иммунитета. Это часто обусловлено снижением уровня гемоглобина и витаминов в организме.

Ешьте больше цитрусовых фруктов содержащих витамин С – это апельсины, и грейпфруты, а гранат поможет сбалансировать гемоглобин.
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Вчера, 23:25 » Автор: Едгар Букмирза
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