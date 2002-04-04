Медики рассказали о побочных эффектах диет

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Творог может повысить гемоглобин, а также и успокоить нервную систему.

Всем желающим прибегнуть к грейпфрутовой диете для похудения и очищения организма, стоит ознакомиться с ее главными плюсами и немаловажными минусами.