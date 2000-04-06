Раздел: Медицина
Ученые выявили неожиданное влияние курения на вес человека
Полученные данные опровергают предыдущую гипотезу.
Группа ученых из США доказала ещё одну причину отказа от пагубной привычки курения. Дело в том, что курение провоцирует ожирение. Результаты исследований были опубликованы в известном медицинском журнале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты из Йельского университета и университета Фэрфилда в Коннектикуте сравнили ежедневные поступления калорий у курящих и некурящих людей. В исследовании принимали участие 5300 добровольца. Как выяснилось, ежедневные курильщики более подвержены риску ожирения, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день.
Несмотря на то, что табак якобы сдерживает аппетит, сигареты не обязательно являются хорошим способом похудения, утверждает доктор Жаклин Вернарелли.
Читайте также: Медики назвали болезни, вызываемые шумом на рабочем месте
Исследование показало, что курильщики в день употребляли меньше пищи, однако она содержала большое количество калорий. При этом некурящие люди употребляли больше пищи, которая содержала в себе меньше калорий.
Группа ученых из США доказала ещё одну причину отказа от пагубной привычки курения. Дело в том, что курение провоцирует ожирение. Результаты исследований были опубликованы в известном медицинском журнале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Специалисты из Йельского университета и университета Фэрфилда в Коннектикуте сравнили ежедневные поступления калорий у курящих и некурящих людей. В исследовании принимали участие 5300 добровольца. Как выяснилось, ежедневные курильщики более подвержены риску ожирения, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день.
Несмотря на то, что табак якобы сдерживает аппетит, сигареты не обязательно являются хорошим способом похудения, утверждает доктор Жаклин Вернарелли.
Читайте также: Медики назвали болезни, вызываемые шумом на рабочем месте
Исследование показало, что курильщики в день употребляли меньше пищи, однако она содержала большое количество калорий. При этом некурящие люди употребляли больше пищи, которая содержала в себе меньше калорий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
420
0
Оставьте свой комментарий