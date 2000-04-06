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Раздел: Медицина  
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Ученые выявили неожиданное влияние курения на вес человека

Ученые выявили неожиданное влияние курения на вес человека Полученные данные опровергают предыдущую гипотезу.

Группа ученых из США доказала ещё одну причину отказа от пагубной привычки курения. Дело в том, что курение провоцирует ожирение. Результаты исследований были опубликованы в известном медицинском журнале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты из Йельского университета и университета Фэрфилда в Коннектикуте сравнили ежедневные поступления калорий у курящих и некурящих людей. В исследовании принимали участие 5300 добровольца. Как выяснилось, ежедневные курильщики более подвержены риску ожирения, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день.

Несмотря на то, что табак якобы сдерживает аппетит, сигареты не обязательно являются хорошим способом похудения, утверждает доктор Жаклин Вернарелли.

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Исследование показало, что курильщики в день употребляли меньше пищи, однако она содержала большое количество калорий. При этом некурящие люди употребляли больше пищи, которая содержала в себе меньше калорий.
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 Теги: курение, вес

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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