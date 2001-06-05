Раздел: Медицина
Эти советы помогут избежать отравления грибами
Медики рассказали, как употреблять грибы и не отравиться.
Лето щедрое на дары природы, но в отдельных случаях они несут угрозу здоровью. Грибы могут быть опасным продуктом питания, приводящим к отравлению, а иногда и смерти. Отравление организма вызывают токсины, алкалоиды и соединения тяжелых металлов, которые содержатся в грибах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Событие.
К сожалению, многие люди выводы делают лишь на собственном горьком опыте. Причины отравлений грибами – небрежность родителей и ответственных лиц в детских учебных заведениях, ухаживающих за территорией, незнание и невнимательность тех, кто собирает и употребляет неизвестные и подозрительные грибы, а также их неправильная кулинарная обработка, говорит врач по гигиене питания Каменского городского отдела лабораторных исследований В.Гладкова.
Самыми опасными грибами являются белая и бледная поганки, которые в молодом возрасте очень похожи на сыроежки, шампиньоны и другие пластинчатые грибы. Яд бледной поганки устойчива к нагреванию, не переходит в отвар, не разрушается при солении и сушке. Даже небольшой кусочек бледной поганки может вызвать смертельное отравление.
Также опасными для здоровья человека является условно-съедобные грибы, содержащие ядовитые вещества, попадающие в пищу при неправильном приготовлении блюд с грибами или их недостаточной тепловой обработке. К условно-съедобным относятся такие грибы как дубовики, волнушки, рядовки, зеленушки, зонтики, валуй, хрящ-молочник, опенок осенний настоящий, сморчок съедобный и другие, содержащие в сыром виде яды или едкий вкус, съедобны только молодыми или вызывают отравление при совместном употреблении с определенными продуктами или напитками (например: грибы – навозники с алкоголем), но они вполне съедобные после тщательной кулинарной обработки. Пищевое применение таких грибов основано на том, что их яды обезвреживаются при температуре выше 70 градусов Цельсия или хорошо растворяются в горячей воде и удаляются при отваривании.
Симптомы отравления грибами: тошнота, рвота, боль в животе, усиленное потоотделение, снижение артериального давления, судороги, непроизвольное мочеотделение, понос, развитие сердечно-сосудистой недостаточности.
При появлении признаков отравления необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь. Одновременно, не дожидаясь прибытия медицинских работников, следует промывать пострадавшему желудок чистой или подсоленной водой до тех пор, пока промывные воды не станут чистыми.
С целью предотвращения отравлений грибами врач советует вообще отказаться от употребления в пищу дикорастущих грибов. На сегодня гарантированно безопасные грибы промышленного выращивания можно приобрести на рынках и в любом гипермаркете.
Для предотвращения возникновения отравлений грибами следует соблюдать такие основные правила и рекомендации:
- каждое утро тщательно осматривайте и убирайте места прогулок детей во дворах жилых домов, детские площадки, территории детсадов, детских домов, школ и других детских и образовательных учреждений;
- не оставляйте без присмотра маленьких детей;
- не собирайте пластинчатые и условно-съедобные грибы, особенно шампиньоны, сыроежки, зонтики, зеленушки, потому что именно ложный сбор вместо них бледной поганки является причиной большинства отравлений со смертельным исходом;
- не собирайте испорченные, поврежденные, переросшие, дряблые, трухлявые, червивые или покрытые слизью грибы, а также растущие вдоль проезжих автомагистралей, вблизи свалок и на территориях промышленных предприятий и производств;
- не собирайте грибы, которых не знаете или в съедобности которых не уверены;
- ни в коем случае не покупайте свежие, сушеные и консервированные грибы с рук у неизвестных лиц на улицах, вдоль автодорог и в других не установленных для продажи местах;
- не разрешайте собирать грибы детям, готовить блюда из грибов и употреблять им любые грибы, особенно грудничкам и дошкольникам.
Еще несколько советов по приготовлению блюд из грибов в домашних условиях: прежде всего следует помнить, что свежие грибы быстро портятся, поэтому без холодильника собранные грибы не должны храниться более двух часов. Собранные грибы необходимо сразу дома перебрать, каждый гриб внимательно осмотреть, почистить, тщательно промыть проточной водой, обязательно отварить в большом количестве воды не менее 35 -40 минут, лучше два - три раза по 20 минут, отваренные грибы промыть проточной водой и только затем готовить блюда из грибов. Отвар для приготовления блюд не использовать, его необходимо вылить!
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Выполнение этих несложных правил убережет вас и ваши семьи от опасных отравлений грибами. Будьте очень осторожными при сборе и употреблении дикорастущих грибов, а лучше откажитесь от тихой охоты и употребляйте в пищу грибы промышленного выращивания, которые являются гарантированно безопасными.
Лето щедрое на дары природы, но в отдельных случаях они несут угрозу здоровью. Грибы могут быть опасным продуктом питания, приводящим к отравлению, а иногда и смерти. Отравление организма вызывают токсины, алкалоиды и соединения тяжелых металлов, которые содержатся в грибах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Событие.
К сожалению, многие люди выводы делают лишь на собственном горьком опыте. Причины отравлений грибами – небрежность родителей и ответственных лиц в детских учебных заведениях, ухаживающих за территорией, незнание и невнимательность тех, кто собирает и употребляет неизвестные и подозрительные грибы, а также их неправильная кулинарная обработка, говорит врач по гигиене питания Каменского городского отдела лабораторных исследований В.Гладкова.
Самыми опасными грибами являются белая и бледная поганки, которые в молодом возрасте очень похожи на сыроежки, шампиньоны и другие пластинчатые грибы. Яд бледной поганки устойчива к нагреванию, не переходит в отвар, не разрушается при солении и сушке. Даже небольшой кусочек бледной поганки может вызвать смертельное отравление.
Также опасными для здоровья человека является условно-съедобные грибы, содержащие ядовитые вещества, попадающие в пищу при неправильном приготовлении блюд с грибами или их недостаточной тепловой обработке. К условно-съедобным относятся такие грибы как дубовики, волнушки, рядовки, зеленушки, зонтики, валуй, хрящ-молочник, опенок осенний настоящий, сморчок съедобный и другие, содержащие в сыром виде яды или едкий вкус, съедобны только молодыми или вызывают отравление при совместном употреблении с определенными продуктами или напитками (например: грибы – навозники с алкоголем), но они вполне съедобные после тщательной кулинарной обработки. Пищевое применение таких грибов основано на том, что их яды обезвреживаются при температуре выше 70 градусов Цельсия или хорошо растворяются в горячей воде и удаляются при отваривании.
Симптомы отравления грибами: тошнота, рвота, боль в животе, усиленное потоотделение, снижение артериального давления, судороги, непроизвольное мочеотделение, понос, развитие сердечно-сосудистой недостаточности.
При появлении признаков отравления необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь. Одновременно, не дожидаясь прибытия медицинских работников, следует промывать пострадавшему желудок чистой или подсоленной водой до тех пор, пока промывные воды не станут чистыми.
С целью предотвращения отравлений грибами врач советует вообще отказаться от употребления в пищу дикорастущих грибов. На сегодня гарантированно безопасные грибы промышленного выращивания можно приобрести на рынках и в любом гипермаркете.
Для предотвращения возникновения отравлений грибами следует соблюдать такие основные правила и рекомендации:
- каждое утро тщательно осматривайте и убирайте места прогулок детей во дворах жилых домов, детские площадки, территории детсадов, детских домов, школ и других детских и образовательных учреждений;
- не оставляйте без присмотра маленьких детей;
- не собирайте пластинчатые и условно-съедобные грибы, особенно шампиньоны, сыроежки, зонтики, зеленушки, потому что именно ложный сбор вместо них бледной поганки является причиной большинства отравлений со смертельным исходом;
- не собирайте испорченные, поврежденные, переросшие, дряблые, трухлявые, червивые или покрытые слизью грибы, а также растущие вдоль проезжих автомагистралей, вблизи свалок и на территориях промышленных предприятий и производств;
- не собирайте грибы, которых не знаете или в съедобности которых не уверены;
- ни в коем случае не покупайте свежие, сушеные и консервированные грибы с рук у неизвестных лиц на улицах, вдоль автодорог и в других не установленных для продажи местах;
- не разрешайте собирать грибы детям, готовить блюда из грибов и употреблять им любые грибы, особенно грудничкам и дошкольникам.
Еще несколько советов по приготовлению блюд из грибов в домашних условиях: прежде всего следует помнить, что свежие грибы быстро портятся, поэтому без холодильника собранные грибы не должны храниться более двух часов. Собранные грибы необходимо сразу дома перебрать, каждый гриб внимательно осмотреть, почистить, тщательно промыть проточной водой, обязательно отварить в большом количестве воды не менее 35 -40 минут, лучше два - три раза по 20 минут, отваренные грибы промыть проточной водой и только затем готовить блюда из грибов. Отвар для приготовления блюд не использовать, его необходимо вылить!
Читайте также: Названы главные правила перехода на здоровое питание
Выполнение этих несложных правил убережет вас и ваши семьи от опасных отравлений грибами. Будьте очень осторожными при сборе и употреблении дикорастущих грибов, а лучше откажитесь от тихой охоты и употребляйте в пищу грибы промышленного выращивания, которые являются гарантированно безопасными.
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