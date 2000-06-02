Медики объяснили, от чего может разболеться живот

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За всю жизнь человек неоднократно сталкивается с таким неприятным явлением, как боли в животе. В некоторых случаях этот симптом имеет взаимосвязь с неправильным образом питания, но также он может свидетельствовать об очень серьезных проблемах со здоровьем, при чем не только желудочно-кишечного тракта.Эти нарушения пищеварения доставляют сильный дискомфорт человеку, а чтобы их предупредить нужно полностью изменить рацион питания и стараться употреблять пищу в спокойном состоянии, сидя.К симптомам обычного гриппа добавляется боль внизу живота, диарея, рвота. Следует начать пить больше воды и вызвать врача. Для профилактики кишечного гриппа нужно мыть руки перед едой и продукты, которые будут употребляться.При этом недуге, помимо болей в животе, появляются и сопутствующие симптомы: метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.В таких случаях боль локализуется внизу живота и отдает в спину. Также, появляются проблемы с мочеиспусканием.При этом становятся болезненными менструации и вообще неприятные ощущения могут нарастать с каждым часом, а потому терпеть их бессмысленно и необходимо в срочном порядке обратиться к гинекологу.Бережно относитесь к своему здоровью и не пытайтесь заглушить болезненные ощущения таблетками, лучше, если что-то разболелось, показаться врачу.