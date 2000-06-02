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Медики объяснили, от чего может разболеться живот

Медики объяснили, от чего может разболеться животНа самом деле, причины могут быть разными, но игнорировать этот симптом нежелательно.

За всю жизнь человек неоднократно сталкивается с таким неприятным явлением, как боли в животе. В некоторых случаях этот симптом имеет взаимосвязь с неправильным образом питания, но также он может свидетельствовать об очень серьезных проблемах со здоровьем, при чем не только желудочно-кишечного тракта.

Медики назвали несколько основных причин, провоцирующих появление болей в животе:

Вздутие живота и повышенное газообразование. Эти нарушения пищеварения доставляют сильный дискомфорт человеку, а чтобы их предупредить нужно полностью изменить рацион питания и стараться употреблять пищу в спокойном состоянии, сидя.

Кишечный грипп. К симптомам обычного гриппа добавляется боль внизу живота, диарея, рвота. Следует начать пить больше воды и вызвать врача. Для профилактики кишечного гриппа нужно мыть руки перед едой и продукты, которые будут употребляться.

Синдром раздраженного кишечника. При этом недуге, помимо болей в животе, появляются и сопутствующие симптомы: метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.

Цистит, пиелонефрит, уретрит и другие инфекции мочеполовой системы. В таких случаях боль локализуется внизу живота и отдает в спину. Также, появляются проблемы с мочеиспусканием.

Миома матки, эндометриоз и целый ряд заболеваний женских половых органов. При этом становятся болезненными менструации и вообще неприятные ощущения могут нарастать с каждым часом, а потому терпеть их бессмысленно и необходимо в срочном порядке обратиться к гинекологу.

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Бережно относитесь к своему здоровью и не пытайтесь заглушить болезненные ощущения таблетками, лучше, если что-то разболелось, показаться врачу.
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 Теги: живот, боль, причины

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Сегодня, 17:43 » Автор: Валерия Янобекова
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