» » Ученые не подтвердили пользу секс-роботов
Раздел: Медицина  
0

Ученые не подтвердили пользу секс-роботов

Ученые не подтвердили пользу секс-роботов Такие игрушки не являются полезными для здоровья.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона доследили, что нет никаких данных о том, что секс-роботы полезны для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами, несмотря на заявления производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Ученые проанализировали литературу и исследования об использовании секс-роботов. Авторы хотели узнать, если ли какие-либо убедительные доказательства их пользы для физического и эмоционального здоровья.

Они не обнаружили никаких ссылок на исследования, показывающие, что секс-роботы действительно помогают справиться с социальной изоляцией и прочими проблемами. Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их роботы способны подарить "безусловную любовь и поддержку", удовлетворить "как сексуальные, так и социальные потребности" и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.

Новое исследование, объясняют авторы, показывает, что не следует делать ложных заявлений, для начала нужно изучить явление наиболее полно и глубоко.

Исследователи также отмечают риск разрыва между партнерами и отсутствие человеческих эмоций от роботов, что может вызвать множество проблем в будущем.

Отдельно был рассмотрен наиболее спорный вопрос – производство секс-кукол для педофилов. Доказательств лечения педофилов или защиты детей подобным способом обнаружено не было. Более того, авторы исследования предупреждают, что использование секс-кукол может нормализовать акты сексуального насилия в отношении детей и женщин, сделать последних более уязвимыми.

Читайте также: Врачи рассказали, как нормализовать баланс жидкости в организме

Ученые подчеркнули, что создание рынка секс-ботов не приведет к снижению риска насилия и инфекций.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: секс-роботы, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     271
     0

Похожие новости по теме

Врачи рассказали, как секс в пожилом возрасте влияет на память Врачи рассказали, как секс в пожилом возрасте влияет на память

Обнаружена интересная взаимосвязь.

Специалисты рассказали, как спорт влияет на секс Специалисты рассказали, как спорт влияет на секс

Ученые рассказали секрет незабываемого секса.

Ученые рассказали, с какой минуты секс становится лекарством Ученые рассказали, с какой минуты секс становится лекарством

Занятия сексом три-четыре раза в неделю вдвое снижают риск развития болезней сердца.

Улучшить секс помогут 3 простых правила Улучшить секс помогут 3 простых правила

Как утверждают ученые, качество секса во многом зависит от физического и психологического здоровья партнеров.

Ученые рассказали, что для мужчин более важно – еда или секс Ученые рассказали, что для мужчин более важно – еда или секс

Полученные выводы проливают новый свет на генетические различия между полами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх