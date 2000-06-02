Раздел: Медицина
Ученые не подтвердили пользу секс-роботов
Такие игрушки не являются полезными для здоровья.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона доследили, что нет никаких данных о том, что секс-роботы полезны для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами, несмотря на заявления производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Ученые проанализировали литературу и исследования об использовании секс-роботов. Авторы хотели узнать, если ли какие-либо убедительные доказательства их пользы для физического и эмоционального здоровья.
Они не обнаружили никаких ссылок на исследования, показывающие, что секс-роботы действительно помогают справиться с социальной изоляцией и прочими проблемами. Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их роботы способны подарить "безусловную любовь и поддержку", удовлетворить "как сексуальные, так и социальные потребности" и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.
Новое исследование, объясняют авторы, показывает, что не следует делать ложных заявлений, для начала нужно изучить явление наиболее полно и глубоко.
Исследователи также отмечают риск разрыва между партнерами и отсутствие человеческих эмоций от роботов, что может вызвать множество проблем в будущем.
Отдельно был рассмотрен наиболее спорный вопрос – производство секс-кукол для педофилов. Доказательств лечения педофилов или защиты детей подобным способом обнаружено не было. Более того, авторы исследования предупреждают, что использование секс-кукол может нормализовать акты сексуального насилия в отношении детей и женщин, сделать последних более уязвимыми.
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Ученые подчеркнули, что создание рынка секс-ботов не приведет к снижению риска насилия и инфекций.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона доследили, что нет никаких данных о том, что секс-роботы полезны для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами, несмотря на заявления производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Ученые проанализировали литературу и исследования об использовании секс-роботов. Авторы хотели узнать, если ли какие-либо убедительные доказательства их пользы для физического и эмоционального здоровья.
Они не обнаружили никаких ссылок на исследования, показывающие, что секс-роботы действительно помогают справиться с социальной изоляцией и прочими проблемами. Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их роботы способны подарить "безусловную любовь и поддержку", удовлетворить "как сексуальные, так и социальные потребности" и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.
Новое исследование, объясняют авторы, показывает, что не следует делать ложных заявлений, для начала нужно изучить явление наиболее полно и глубоко.
Исследователи также отмечают риск разрыва между партнерами и отсутствие человеческих эмоций от роботов, что может вызвать множество проблем в будущем.
Отдельно был рассмотрен наиболее спорный вопрос – производство секс-кукол для педофилов. Доказательств лечения педофилов или защиты детей подобным способом обнаружено не было. Более того, авторы исследования предупреждают, что использование секс-кукол может нормализовать акты сексуального насилия в отношении детей и женщин, сделать последних более уязвимыми.
Читайте также: Врачи рассказали, как нормализовать баланс жидкости в организме
Ученые подчеркнули, что создание рынка секс-ботов не приведет к снижению риска насилия и инфекций.
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