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Раздел: Медицина  
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Диетологи перечислили продукты, насыщенные канцерогенами

Диетологи перечислили продукты, насыщенные канцерогенамиЧастое употребление этих продуктов может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Учеными было доказано, что немалая часть людей, сталкивающихся с диагнозом рак, до болезни вела нездоровый образ жизни. Соответственно, их питание оставляло желать лучшего.

Всем известно, что канцерогены - это вещества, способствующие перетрансформации здоровых клеток организма в раковые. Они попадают в организм вместе с едой и напитками.

Печень перерабатывает их и частично выводит, но если человек питается исключительно вредными продуктами и злоупотребляет алкоголем, то со временем этот орган перестает выполнять свои функции и канцерогены распространяются по внутренним органам и системам.

Эти продукты более остальных насыщены канцерогенами:

Жаренное и переработанное мясо. Особенно вредно есть красное мясо, колбасу, сосиски и прочие вариации переработанных мясных продуктов, потому что они считаются одними из мощнейших канцерогенных продуктов.

Спиртные напитки. Этанол и ацетальдегид - это два канцерогена, которые поражают человеческий организм в процессе употребления алкоголя.

Копчености. Если продукт коптится стандартным способом, то он вбирает в себя токсин под названием бензапирен, который считается одним из самых сильных канцерогенов в природе. При "копчении" жидким дымом можно даже не говорить о том вреде, который наносят подобные копчености здоровью, ведь в них содержатся не только канцерогены.

Горячая пища и напитки. Эти продукты могут быть даже мега-полезными для здоровья, но если их температура слишком высока, то риск обжечь слизистые оболочки рта, горла и пищевода резко повышается, а это опасно тем, что поврежденные ткани становятся уязвимыми перед свободными радикалами.

Горькие орехи. Когда орехи хранятся длительное время, в них вырабатываются плесневые грибы, а вот продукты их жизнедеятельности и являются мощными токсинами, поражающими печень.

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Желательно полностью исключить перечисленные выше канцерогенные продукты, таким образом вы защитите себя от риска развития раковой опухоли в своем организме.
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 Теги: канцероген, продукты, вред

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Сегодня, 11:36 » Автор: Валерия Янобекова
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