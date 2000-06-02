Раздел: Медицина
Эксперт рассказал, как отсрочить первые проявления старости
Эти советы помогут продлить молодость.
У каждого из нас наступает такой момент, когда мы стареем, это неизбежно. Впрочем, сегодня есть инновационные омолаживающие средства и технологии, благодаря которым процессы старения несколько замедляются, а мы можем выглядеть моложе своего возраста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
Разве это не чудо? Но что нужно делать, чтобы внешность наша и дальше выглядела молодой?
Как можно продлить молодость?
Прежде всего, надо понять, что после 25 лет активный рост организма прекращается, в результате кожа начинает немного увядать. Внешне это не так видно, необходимо правильно выбрать средства для умывания, надо знать, что они не должны саму кожу лишать влаги. Средство выбрано неправильно, если после умывания возникает сухость, кожа становится стянутой.
Первые морщинки образуются после 30-ти, в это время кожа уже не такая эластичная и упругая, уровень влаги в ней становится меньше. Необходимо в свой косметический набор включать тонизирующие крема, которые помогут исправить возрастные изменения.
После 40 на коже появляется сухость, обезвоженность, это вызвано замедлением обмена веществ. Вам нужно перестать пользоваться очищающими средствами, которые смываются водой. Помимо этого частенько наведывайтесь к косметологу, это будет лишь полезно.
В 50 контуры лица теряют чёткость, кожа становится более сухой, тонкой, морщины еще больше углубляются. И вот тут уже пора использовать средства, которые будут активно восстанавливать нашу кожу.
Впрочем, не только возраст — главная причина таких изменений. Не стоит забывать, например, о вредном воздействии ультрафиолета на нашу кожу (особенно после 40). Дело в том, что разрушаются коллагеновые волокна после проникновения в эпидермис вредоносных солнечных лучшей. Как результат — образование морщин. Те, кто любит загорать, должны это знать. Для предупреждения таких случаев им надо приобрести солнцезащитные средства, которые имеют в своем составе SPF-фильтры, это такие мелкие материалы из минералов, отражающие лучи солнца.
Влияние продуктов на старение
Еще отрицательно влияют на нашу внешность чрезмерное количество сахара в питании, а также продукты, в котором много крахмала. В качестве замены этим углеводам служат жиры и белки. Впишите в свое меню жирную рыбу (макрель, тунец, лосось), семечки, тыквенные или другие. Не забывайте много пить жидкости, ведь кожа, которая страдает её недостатком, стареет гораздо быстрее. Должно быть не меньше пяти стаканов в день минеральной воды (без газа), исходя от состояния здоровья.
Помните о лунных циклах. При высокой отечности учтите, что в обыкновенном режиме надо пить воду во время убывающей луны. Снизить же её количество при луне возрастающей. Проконсультируйтесь с врачом. Вам также стоит насытить кожу и организм кислородом, поэтому не избегайте физической активности. Занятие спортом или обыкновенные прогулки пешком вам в этом отлично помогут.
Немаловажен сон
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Спать нужно не менее семи часов, так организм лучше восстановиться, что благоприятно затронет необходимые жизненные процессы. Вследствие недосыпа у вас возникнут круги под глазами, блеклый вид, морщины. В 10 часов вечера организму уже необходим отдых, желательно сон, он скажется на организме гораздо благоприятнее.
У каждого из нас наступает такой момент, когда мы стареем, это неизбежно. Впрочем, сегодня есть инновационные омолаживающие средства и технологии, благодаря которым процессы старения несколько замедляются, а мы можем выглядеть моложе своего возраста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
Разве это не чудо? Но что нужно делать, чтобы внешность наша и дальше выглядела молодой?
Как можно продлить молодость?
Прежде всего, надо понять, что после 25 лет активный рост организма прекращается, в результате кожа начинает немного увядать. Внешне это не так видно, необходимо правильно выбрать средства для умывания, надо знать, что они не должны саму кожу лишать влаги. Средство выбрано неправильно, если после умывания возникает сухость, кожа становится стянутой.
Первые морщинки образуются после 30-ти, в это время кожа уже не такая эластичная и упругая, уровень влаги в ней становится меньше. Необходимо в свой косметический набор включать тонизирующие крема, которые помогут исправить возрастные изменения.
После 40 на коже появляется сухость, обезвоженность, это вызвано замедлением обмена веществ. Вам нужно перестать пользоваться очищающими средствами, которые смываются водой. Помимо этого частенько наведывайтесь к косметологу, это будет лишь полезно.
В 50 контуры лица теряют чёткость, кожа становится более сухой, тонкой, морщины еще больше углубляются. И вот тут уже пора использовать средства, которые будут активно восстанавливать нашу кожу.
Впрочем, не только возраст — главная причина таких изменений. Не стоит забывать, например, о вредном воздействии ультрафиолета на нашу кожу (особенно после 40). Дело в том, что разрушаются коллагеновые волокна после проникновения в эпидермис вредоносных солнечных лучшей. Как результат — образование морщин. Те, кто любит загорать, должны это знать. Для предупреждения таких случаев им надо приобрести солнцезащитные средства, которые имеют в своем составе SPF-фильтры, это такие мелкие материалы из минералов, отражающие лучи солнца.
Влияние продуктов на старение
Еще отрицательно влияют на нашу внешность чрезмерное количество сахара в питании, а также продукты, в котором много крахмала. В качестве замены этим углеводам служат жиры и белки. Впишите в свое меню жирную рыбу (макрель, тунец, лосось), семечки, тыквенные или другие. Не забывайте много пить жидкости, ведь кожа, которая страдает её недостатком, стареет гораздо быстрее. Должно быть не меньше пяти стаканов в день минеральной воды (без газа), исходя от состояния здоровья.
Помните о лунных циклах. При высокой отечности учтите, что в обыкновенном режиме надо пить воду во время убывающей луны. Снизить же её количество при луне возрастающей. Проконсультируйтесь с врачом. Вам также стоит насытить кожу и организм кислородом, поэтому не избегайте физической активности. Занятие спортом или обыкновенные прогулки пешком вам в этом отлично помогут.
Немаловажен сон
Читайте также: Одно из арабских государств заявило о стремлении в НАТО
Спать нужно не менее семи часов, так организм лучше восстановиться, что благоприятно затронет необходимые жизненные процессы. Вследствие недосыпа у вас возникнут круги под глазами, блеклый вид, морщины. В 10 часов вечера организму уже необходим отдых, желательно сон, он скажется на организме гораздо благоприятнее.
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