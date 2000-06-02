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Раздел: Медицина  
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Летние разгрузочные дни: названы лучшие варианты

Летние разгрузочные дни: названы лучшие вариантыДиетологи подсказали, какие летние продукты лучше остальных разгружают кишечник и помогают похудеть.

Все знают, что такое разгрузочные дни и для чего они предназначены. Вообще, по мнению диетологов, любой вариант разгрузочного дня следует применять один раз в неделю и это касается не только те, кто хочет похудеть, но и всех, кому важно сохранить фигуру и поддержать нормальный вес.

В летний период у каждого из нас есть намного больше шансов сделать разгрузочные дни легкими и разнообразными. Эксперты подсказали, какие продукты лучше всего очищают организм и помогают быстро избавляться от лишних килограммов:

Кефир+молотый имбирь. За день необходимо выпить четыре стакана кефира с 1/2 столовой ложки имбиря в каждом, то есть общее количество молочнокислого напитка составит 1 л, а молотой специи - 2 ст.л. Это средство мгновенно выводит лишнюю жидкость из организма и ускоряет обмен веществ, а за сутки можно потерять до 2 кг лишнего веса.

Арбуз. В июне еще нет возможности разгружаться на арбузах, но зато этот вариант будет уместен уже через 1-1,5 месяца. За день на арбузе можно избавиться от трех избыточных килограммов.

Огурцы. Разрешается съесть до 2 кг огурцов, но для лучшего эффекта их не стоит солить. Потеря веса за один день может достичь пары килограммов.

Суп из лука-порея. Многим известно о чудодейственной силе данного блюда, но есть его дольше одного дня не под силу даже самым терпеливым людям. А вот для разгрузочного дня суп из лука-порея с овощами - самое то. К тому же, вам обеспечено быстрое избавление от 1-2 кг.

Ягоды. Можно есть любые сезонные ягоды, но за один прием их не должно быть более 300 грамм. В июне у всех есть возможность устроить ягодную разгрузку.

Зеленые яблоки. До двух килограммов яблок, съеденных за день, способны ускорить метаболизм и вывести лишнюю жидкость из организма. Плюс ко всему, вы не будете испытывать голод в течение дня, а на утро увидите отвес в пару кг.

Также, высокой эффективностью обладают бессолевые разгрузочные дни, когда можно есть абсолютно любые продукты, но без соли. Чтобы достичь мега-результата, следует употреблять что-то белковое, например, куриное мясо и, опять же, без соли.

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Выбирайте любой из понравившихся вариантов разгрузочных дней, а можете и вовсе чередовать их, чтобы добиться максимально быстрых результатов в похудении.
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 Теги: лето, разгрузка, похудение

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Сегодня, 13:45 » Автор: Валерия Янобекова
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