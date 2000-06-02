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Удаление аппендицита может стать причиной рака

Удаление аппендицита может стать причиной ракаАппендикс долгое время считался ненужным атавизмом.

Воспаление аппендикса и его удаление может быть связано с раком простаты, возникающим много лет спустя. Подтверждающая это закономерность была выявлена в ходе исследования под авторством ученых из Университета Оребро в Швеции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Ведущее к аппендициту воспаление аппендикса – мешочка, расположенного с правой стороны живота – оказывается обычно спровоцировано инфекцией, проникающей из других мест организма, например, из желудка. Шведские исследователи выяснили: если аппендицит у мужчин случался в возрасте до 20 лет, рак предстательной железы у них впоследствии обнаруживался в 9 раз чаще, чем у тех, кто не болел аппендицитом в эти годы жизни.

Авторы проекта проанализировали данные более 240 000 молодых людей 18 лет и отследили изменения в их здоровье вплоть до 40-летнего возраста. За годы наблюдений у 1700 мужчин из этого числа была обнаружена опухоль предстательной железы.

Оказалось, что вероятность онкологического недуга была связана с тем обстоятельством, «вырезали» мужчине в юности аппендицит или нет.

«Мужчины, которые имели аппендицит в юношеском возрасте, впоследствии на 70% чаще страдали от рака простаты. При этом среди пациентов с метастазирующим раком мужчин с удаленным аппендиксом насчитывалось в 4 раза больше по сравнению с теми, кому его не удаляли», - сообщили авторы научного расследования.

Также, по словам ученых, факт аппендицита влиял на смертность пациентов, болеющих раком простаты. Мужчины с удаленным аппендиксом в случае заболевания умирали почти в 9 раз чаще.

Отметим, что аппендикс долгое время считался ненужным атавизмом, однако исследования последних лет показывают, что его роль и значимость для здоровья оказались явно недооцененными. Данное исследование скорее подтверждает гипотезу о том, что аппендикс помогает организму бороться с инфекциями и поддерживает работу иммунитета.

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Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было определено, какие деньги являются наиболее опасными в роли источников разнообразных обитающих на них патогенов.
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 Теги: рак, аппендицит

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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