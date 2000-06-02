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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали основную причину лишнего веса

Ученые назвали основную причину лишнего весаУченые призывают людей переходить на здоровое питание.

Лишь 17,9% процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте, отвечают за отложение жира, связанного с генетикой.

Такое заявление сделали британские ученые, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По их словам, набор лишнего веса в большей степени зависит от диеты и образа жизни. Ожирение происходит из-за неправильного питания и нежелания двигаться.

Если это контролировать, то именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Также улучшится внешний вид и уменьшится риск развития диабета второго типа.

По словам ученых, результаты последних исследований помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и заболеваний, связанных с ним.

Ученые призывают людей переходить на здоровое питание, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни.

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Поскольку лишние килограммы не из-за "широкой кости" или генетической предрасположенности – полные люди имеют отличный шанс все исправить.

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 Теги: Ученые, лишний вес

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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