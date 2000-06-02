Раздел: Медицина
Ученые назвали основную причину лишнего веса
Ученые призывают людей переходить на здоровое питание.
Лишь 17,9% процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте, отвечают за отложение жира, связанного с генетикой.
Такое заявление сделали британские ученые, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По их словам, набор лишнего веса в большей степени зависит от диеты и образа жизни. Ожирение происходит из-за неправильного питания и нежелания двигаться.
Если это контролировать, то именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Также улучшится внешний вид и уменьшится риск развития диабета второго типа.
По словам ученых, результаты последних исследований помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и заболеваний, связанных с ним.
Ученые призывают людей переходить на здоровое питание, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни.
Читайте также: Японские ученые назвали неожиданную причину появления лишнего веса
Поскольку лишние килограммы не из-за "широкой кости" или генетической предрасположенности – полные люди имеют отличный шанс все исправить.
Лишь 17,9% процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте, отвечают за отложение жира, связанного с генетикой.
Такое заявление сделали британские ученые, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По их словам, набор лишнего веса в большей степени зависит от диеты и образа жизни. Ожирение происходит из-за неправильного питания и нежелания двигаться.
Если это контролировать, то именно изменения в этих сферах помогут уменьшить вес и склонность к различным болезням. Также улучшится внешний вид и уменьшится риск развития диабета второго типа.
По словам ученых, результаты последних исследований помогут найти индивидуальные способы лечения ожирения и заболеваний, связанных с ним.
Ученые призывают людей переходить на здоровое питание, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни.
Читайте также: Японские ученые назвали неожиданную причину появления лишнего веса
Поскольку лишние килограммы не из-за "широкой кости" или генетической предрасположенности – полные люди имеют отличный шанс все исправить.
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