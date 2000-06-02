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Раздел: Медицина  
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Эти продукты делают мужчин женственными

Эти продукты делают мужчин женственнымиУченые рассказали о продуктах, употребление которых феминизирует мужчин.

По мнению научных экспертов, употребление таких продуктов активизирует выработку «женских» гормонов в организмах мужчин. Огромное влияние на такие изменения оказывают пестициды, утверждают они, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Ученые рассказали о продуктах, употребление которых феминизирует мужчин. На фоне возникающего гормонального дисбаланса может меняться голос и характер роста волос на теле, появляются жировые отложения, характерные для женской фигуры – на бедрах, ягодицах, может увеличиваться грудь, возникают трудности с либидо. Все это может стать следствием употребления «неправильных» продуктов.

Как ни странно, первыми в списке таких продуктов эксперты назвали морепродукты и рыбу (креветки, угорь, тилапия, фермерский лосось). Главная опасность, связанная с их употреблением, - в таких продуктах слишком много химикатов, проникающих из загрязненных вод или попадающих из корма, который дают молоди для ускоренного роста.

Далее - консервы, которые может содержать в себе бисфенол А, проникающий из материалов тары. Также небезопасны ягоды и фрукты: клубника, яблоки, черешня, вишня, персики. Специалисты отмечают, что в них часто повышено содержание пестицидов.

Колбасные изделия и сыры в упаковке из поливинилхлорида – думаете, это не отражается на здоровье? Этот химикат проникает в продукты и может приводить к гормональным сбоям, отмечают эксперты.

Соевые продукты попали в список опасных из-за обилия фитоэстрогенов. Пиво следуют за ними по той же причине: попадая в мужской организм в большом количестве, фитоэстрогены начинают в нем «гормональную ломку», из-за которой активизируется жироотложение.

Свекла, как выяснилось, также поддерживает уровень эстрогена в организме избыточно высоким. Затем - коровье молоко, которое само по себе может оказаться источником гормонов.

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Льняное семя хоть и относится к полезнейшим продуктам питания, отличается высоким содержанием лигнанов, являющихся природными гормонами. Наконец, цельнозерновой хлеб. Увлекаться его употреблением, несмотря на полезность, мужчинам также не стоит – в этом продукте фитоэстрогенов больше, чем в сое.
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 Теги: продукты, мужчины

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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