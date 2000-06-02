Раздел: Медицина
Как определить наличие диабета: тревожные симптомы
О диабете может свидетельствовать сухость и зуд кожи
Диабет называют "тихим убийцей", поскольку его вероятное наличие очень трудно распознать. Но все же есть некоторые явные симптомы, указывающие на опасную болезнь, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первым тревожным звоночком обычно является ослабленный иммунитет – организм становится уязвимым ко всем видам инфекций.
Если медленно заживают раны или у вас повышенный аппетит – также следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Мозг заставляет есть больше из-за того, что он думает – организму не хватает питательных веществ.
О диабете может свидетельствовать сухость и зуд кожи. А еще на коже шеи и руках могут появляться темные пятна.
Грибковые инфекции особенно активизируются в сахарной среде, что может быть сигналом повышенного уровня сахара в крови.
Потеря веса без видимых причин, повышенное чувство жажды, утомляемость и частое мочеиспускание – все эти симптомы тоже могут сигнализировать вам об опасной болезни.
Читайте также: Названы симптомы скрытого сахарного диабета
Что такое сахарный диабет? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.
Диабет называют "тихим убийцей", поскольку его вероятное наличие очень трудно распознать. Но все же есть некоторые явные симптомы, указывающие на опасную болезнь, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Первым тревожным звоночком обычно является ослабленный иммунитет – организм становится уязвимым ко всем видам инфекций.
Если медленно заживают раны или у вас повышенный аппетит – также следует обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Мозг заставляет есть больше из-за того, что он думает – организму не хватает питательных веществ.
О диабете может свидетельствовать сухость и зуд кожи. А еще на коже шеи и руках могут появляться темные пятна.
Грибковые инфекции особенно активизируются в сахарной среде, что может быть сигналом повышенного уровня сахара в крови.
Потеря веса без видимых причин, повышенное чувство жажды, утомляемость и частое мочеиспускание – все эти симптомы тоже могут сигнализировать вам об опасной болезни.
Читайте также: Названы симптомы скрытого сахарного диабета
Что такое сахарный диабет? Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
957
0
Оставьте свой комментарий