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Раздел: Медицина  
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Диетологи поделились рецептами полезных перекусов

Диетологи поделились рецептами полезных перекусовОсобенно советы медиков пригодятся тем, кто собирается в дорогу.

В летнюю пору выходные люди привыкли проводить где-то за городом, например, на даче, в лесу или на море. Но чтобы туда добраться, необходимо потратить энное количество времени, а в дороге обязательно захочется есть.

Здоровые перекусы, в отличие от не очень полезных, готовятся быстро и легко, а есть их можно будет и взрослым и детям.

Диетологи советуют включать в состав перекуса продукты, обогащенные клетчаткой. И желательно, чтобы калорийность перекусов была не высокой, так как это не основной прием пищи.

Итак, чем перекусить в летний день:

- свежие овощи или фрукты;

- кисломолочные напитки;

- хлебцы;

- бутерброды с пастой из авокадо;

- орехи и сухофрукты;

- ягодный смузи, но только в случае, если вы будете хранить его в холодильнике от момента приготовления до употребления.

Также, немаловажно пить много жидкости, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни или же людям, отправившимся в долгий путь на автомобиле. Это может быть простая вода либо приготовленный заранее домашний лимонад, компот, морс.

Не стоит перекусывать бутербродами с колбасой или сосисками, ведь они содержат канцерогенные жиры, много соли, красители, консерванты, усилители вкуса и прочие вредные добавки. Плюс ко всему, калорийность такого бутерброда практически равна обеду и если вы хотите похудеть или оставаться стройным, то лучше выбрать что-то из вышеперечисленных перекусов.

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Ранее Хроника.Инфо рассказывала о продуктах, которые не стоит есть в жару, потому что риск пищевого отравления из-за них повышается в несколько раз.
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 Теги: перекус, польза, рецепт

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Сегодня, 11:01 » Автор: Валерия Янобекова
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