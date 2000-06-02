Раздел: Медицина
Диетологи поделились рецептами полезных перекусов
Особенно советы медиков пригодятся тем, кто собирается в дорогу.
В летнюю пору выходные люди привыкли проводить где-то за городом, например, на даче, в лесу или на море. Но чтобы туда добраться, необходимо потратить энное количество времени, а в дороге обязательно захочется есть.
Здоровые перекусы, в отличие от не очень полезных, готовятся быстро и легко, а есть их можно будет и взрослым и детям.
Диетологи советуют включать в состав перекуса продукты, обогащенные клетчаткой. И желательно, чтобы калорийность перекусов была не высокой, так как это не основной прием пищи.
Итак, чем перекусить в летний день:
- свежие овощи или фрукты;
- кисломолочные напитки;
- хлебцы;
- бутерброды с пастой из авокадо;
- орехи и сухофрукты;
- ягодный смузи, но только в случае, если вы будете хранить его в холодильнике от момента приготовления до употребления.
Также, немаловажно пить много жидкости, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни или же людям, отправившимся в долгий путь на автомобиле. Это может быть простая вода либо приготовленный заранее домашний лимонад, компот, морс.
Не стоит перекусывать бутербродами с колбасой или сосисками, ведь они содержат канцерогенные жиры, много соли, красители, консерванты, усилители вкуса и прочие вредные добавки. Плюс ко всему, калорийность такого бутерброда практически равна обеду и если вы хотите похудеть или оставаться стройным, то лучше выбрать что-то из вышеперечисленных перекусов.
Читайте также: Ученые назвали самых опасных супербактерий
Ранее Хроника.Инфо рассказывала о продуктах, которые не стоит есть в жару, потому что риск пищевого отравления из-за них повышается в несколько раз.
В летнюю пору выходные люди привыкли проводить где-то за городом, например, на даче, в лесу или на море. Но чтобы туда добраться, необходимо потратить энное количество времени, а в дороге обязательно захочется есть.
Здоровые перекусы, в отличие от не очень полезных, готовятся быстро и легко, а есть их можно будет и взрослым и детям.
Диетологи советуют включать в состав перекуса продукты, обогащенные клетчаткой. И желательно, чтобы калорийность перекусов была не высокой, так как это не основной прием пищи.
Итак, чем перекусить в летний день:
- свежие овощи или фрукты;
- кисломолочные напитки;
- хлебцы;
- бутерброды с пастой из авокадо;
- орехи и сухофрукты;
- ягодный смузи, но только в случае, если вы будете хранить его в холодильнике от момента приготовления до употребления.
Также, немаловажно пить много жидкости, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни или же людям, отправившимся в долгий путь на автомобиле. Это может быть простая вода либо приготовленный заранее домашний лимонад, компот, морс.
Не стоит перекусывать бутербродами с колбасой или сосисками, ведь они содержат канцерогенные жиры, много соли, красители, консерванты, усилители вкуса и прочие вредные добавки. Плюс ко всему, калорийность такого бутерброда практически равна обеду и если вы хотите похудеть или оставаться стройным, то лучше выбрать что-то из вышеперечисленных перекусов.
Читайте также: Ученые назвали самых опасных супербактерий
Ранее Хроника.Инфо рассказывала о продуктах, которые не стоит есть в жару, потому что риск пищевого отравления из-за них повышается в несколько раз.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
98
0
Оставьте свой комментарий