Диетологи поделились рецептами полезных перекусов

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Диетологи подсказали, как и из каких продуктов приготовить перекус, чтобы оставаться стройным и красивым.

Диетологи назвали продукты, которые лучше всего подходят для полдника.

Каждый прием пищи должен приносить пользу организму, так считают эксперты и это касается не только завтрака, обеда и ужина, а и перекусов в течение дня.