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Что делать при расстройстве желудка: советы врачей

Что делать при расстройстве желудка: советы врачейЭти советы могут пригодиться каждому.

Расстройство желудка легко отличить от нарушения работы кишечника. Если человек отравился кишечной палочкой, то первыми симптомами будут метеоризм и диарея, а при расстройстве желудка - тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, изжога.

Практически каждый взрослый человек может вспомнить хотя бы один эпизод из своей жизни, когда он сталкивался с расстройством желудка. Кому-то повезло больше и это случалось всего один раз, а кто-то регулярно сталкивается с этой проблемой.

Медики утверждают, что расстройство желудка имеет место быть при регулярном неправильном питании, злоупотреблении алкоголем, курении, стрессе и переутомлении.

Что делать при расстройстве желудка?

Сесть на щадящую диету. Необходимо исключить из рациона все продукты и напитки, которые еще больше раздражают стенки желудка. То же самое касается и сигарет - от них придется отказаться.

Настой из черники. Столовую ложку сухих ягод залить стаканом кипятка, дать остыть и настояться, процедить и выпить по 0,5 стакана 2 раза в день.

Ромашковый чай. Для его приготовления понадобится столовая ложка цветков ромашки и 250 мл кипятка, которые нужно смешать между собой и проварить в течение 15 минут на медленном огне. Снять с плиты, дать настояться, процедить. Разделить на три равные части и выпить утром, в обед и вечером.

Пить больше воды. Медики советуют при расстройстве желудка и других нарушения пищеварения пить простую воду без газа, температура которой должна быть чуть выше комнатной.

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Желательно, не заниматься самолечением, а сразу при появлении первых симптомов расстройства желудка обратиться к доктору.
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 Теги: расстройство, желудок

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Сегодня, 12:43 » Автор: Валерия Янобекова
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