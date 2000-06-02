Что делать при расстройстве желудка: советы врачей

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Расстройство желудка легко отличить от нарушения работы кишечника. Если человек отравился кишечной палочкой, то первыми симптомами будут метеоризм и диарея, а при расстройстве желудка - тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, изжога.Практически каждый взрослый человек может вспомнить хотя бы один эпизод из своей жизни, когда он сталкивался с расстройством желудка. Кому-то повезло больше и это случалось всего один раз, а кто-то регулярно сталкивается с этой проблемой.Медики утверждают, что расстройство желудка имеет место быть при регулярном неправильном питании, злоупотреблении алкоголем, курении, стрессе и переутомлении.Необходимо исключить из рациона все продукты и напитки, которые еще больше раздражают стенки желудка. То же самое касается и сигарет - от них придется отказаться.Столовую ложку сухих ягод залить стаканом кипятка, дать остыть и настояться, процедить и выпить по 0,5 стакана 2 раза в день.Для его приготовления понадобится столовая ложка цветков ромашки и 250 мл кипятка, которые нужно смешать между собой и проварить в течение 15 минут на медленном огне. Снять с плиты, дать настояться, процедить. Разделить на три равные части и выпить утром, в обед и вечером.Медики советуют при расстройстве желудка и других нарушения пищеварения пить простую воду без газа, температура которой должна быть чуть выше комнатной.Желательно, не заниматься самолечением, а сразу при появлении первых симптомов расстройства желудка обратиться к доктору.