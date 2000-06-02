Эти продукты усиливают аппетит и мешают похудеть

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Многие люди каждый день сталкиваются с одной и той же проблемой - после еды им снова хочется есть. Чаще всего такое чувство возникает в вечернее время.В таком случае хуже всех людям, мечтающим сбросить лишний вес. Но как же им достичь желаемых результатов, если аппетит всегда "зверский"? Диетологи знают, как найти выход из ситуации. Оказывается, нужно просто перестать есть продукты, усиливающие чувство голода.. Они повышают кислотность желудка и усиливают моторику кишечника, за счет чего чувство насыщения быстро улетучивается.и прочие продукты, в составе которых есть глутамат натрия. Это вещество, простыми словами, является усилителем вкуса и заодно разжигателем аппетита.Содержание специй в блюдах напрямую влияет на аппетит. Диетологи утверждают, что именно острые специи повышают его, поэтому начинать трапезу с чего-то острого крайне нежелательно. Лучше есть острые блюда в самом конце, когда желудок практически полный.Чем больше соли, тем лучше аппетит. Все дело в том, что соль раздражает вкусовые рецепторы и стимулирует работу пищеварительной системы, от чего в скором времени после еды появляется ощущение голода.Скачок глюкозы в крови провоцирует насыщение, но так как она расходуется практически мгновенно голод наступает уже совсем скоро.Если и есть вышеперечисленные продукты, то только в первой половине дня, чтобы таким образом предупредить переедание после ужина.