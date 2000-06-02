Как без таблеток снизить уровень холестерина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Липопротеиды низкой и очень низкой плотности имеют свойство склеиваться между собой и в форме бляшек прикрепляться к стенкам сосудов, за счет чего сужается их просвет и замедляется кровообращение.Такое состояние опасно тем, что повышается артериальное давление и развивается гипертоническая болезнь. Также, забитые холестериновыми бляшками сосуды - это высокий риск атеросклероза, инфаркта, инсульта и других неприятностей со здоровьем.Сам по себе холестерин выступает в качестве строительного материала в организме и принимает участие в нескольких сотнях обменных процессов, поэтому нельзя допускать того, чтобы его было недостаточно.Можно использовать для его приготовления плоды либо цветы боярышника. Залить стаканом кипятка измельченный боярышник, если плоды - 2 ст.л, цветки - 1 ст.л, настоять, процедить. Разделить настой на три части и принимать по одной за полчаса до еды.Для очищения сосудов и снижения уровня вредного холестерина достаточно съедать за день 150 г смородины. Также, из нее можно готовить целебный настой: измельчить сушеные плоды смородины, залить стаканом кипятка столовую ложку сырья и дать настояться 10 минут. Пить смородиновый настой нужно 3-4 раза в день по полстакана или по целому.На стакан кипятка понадобится столовая ложка измельченного сушеного корня. Пить его нужно всего по 1 ст.л. 3 раза в день за 20 минут до еды. Но людям, страдающим заболеваниями желудка или мочекаменной болезнью, данный рецепт противопоказан.Этими способами желательно пользоваться несколько раз в год, чтобы сохранять уровень холестерина в норме.