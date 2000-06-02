Раздел: Медицина
Новое исследование дало неожиданные результаты о вреде алкоголя
Врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя
Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Всего ученые проанализировали данные 47 520 человек из трех стран за период с 1985 по 2004 годы. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.
Этот эффект был особенно заметен в области психических заболеваний. Убежденные трезвенники на 50% чаще брали отпуск по причине психического расстройства. Также они чаще оставались дома с расстройствами желудка, костно-мышечными травмами и респираторными болезнями.
Интересно, что даже регулярно и много выпивающие (но не злоупотребляющие) люди пропускали работу реже.
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Самые "здоровые" мужчины, как оказалось, выпивают до шести литров крепкого пива или 15 бокалов вина в неделю, а женщины – до 17, что превышает рекомендации британского Минздрава.
Исследователи из финского Института охраны труда изучили связь между прогулами и алкоголем в Британии, Франции и Финляндии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Всего ученые проанализировали данные 47 520 человек из трех стран за период с 1985 по 2004 годы. В результате опыта неожиданно выяснилось, что чаще всего болеют запойные пьяницы и трезвенники.
Этот эффект был особенно заметен в области психических заболеваний. Убежденные трезвенники на 50% чаще брали отпуск по причине психического расстройства. Также они чаще оставались дома с расстройствами желудка, костно-мышечными травмами и респираторными болезнями.
Интересно, что даже регулярно и много выпивающие (но не злоупотребляющие) люди пропускали работу реже.
Читайте также: Ученые рассказали о вреде заменителей сахара
Самые "здоровые" мужчины, как оказалось, выпивают до шести литров крепкого пива или 15 бокалов вина в неделю, а женщины – до 17, что превышает рекомендации британского Минздрава.
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