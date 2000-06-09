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Раздел: Медицина  
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Массаж лица: врачи поделились простым способом борьбы с морщинами

Массаж лица: врачи поделились простым способом борьбы с морщинами Этот метод поможет дольше сохранить молодой вид кожи.

К сожалению, суровому влиянию времени на организм подвластны одинаково, как мужчины, так и женщины. Естественными проявлениями жизненного отпечатка на коже лица являются ненавистные для прекрасных женщин морщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.

Большинство мужчин не придают значения внешним проявлениям изменения структуры кожи и считают, что морщины их украшают. В отличие от мужчин женщины при едва появившихся признаках старения кожи торопятся бороться с ними всевозможными способами. Одни мчатся в магазины и аптеки, чтобы приобрести чудодейственные средства, которые повернут время вспять.

Другие на сайтах интернет-магазинов выискивают самые лучшие косметические средства, чтобы улучшить состояние кожи. Еще одна категория женщин идет в салоны красоты и тратит огромные деньги, чтобы вернуть красоту инъекциями ботокса, подтяжками лица и другими не безопасными способами хирургического вмешательства.

Далеко не все представительницы прекрасного пола прибегают к массажу для лица, а зря, так как его эффективность научно доказана. При этом массаж сохранит бюджет семьи, если его делать в домашних условиях. В эпоху интернета очень легко освоить необходимые азы для проведения его самим, улучшив тонус кожи и предупредив появление признаков старения кожи.

Причины возникновения морщин на лице

Существует множество причин появления морщин на лице. Одними из них являются – курение и алкоголь, неправильное использование декоративной косметики, плохой сон и неудобное спальное место, а также вред от чрезмерного загара на солнце или в солярии. Единственной причиной старения кожи является мимика лица, но без мимики невозможно выражать эмоции во время общения.

Приблизительно к 25 – 30 годам кожа лица постепенно начинает стареть: ей не хватает влаги и она уже не такая плотная и упругая. Косметические средства позволяют ненадолго оттянуть увядание кожи, зрительно выравнивая складочки на лице, но это несет лишь временный характер и через некоторое время проблемы с кожей только усугубляются. Единственным способом решения этой проблемы является массаж.

Массаж лица

Отличной альтернативой пластических операций является массаж лица, который позволяет воздействовать на мышцы и глубокие слои кожи. Несмотря на эффективность от грамотного проведения массажа лица, эта процедура сохранит денежные средства.

Польза от массажа проявляется тем, что:

- кожа становится более упругой и свежей;
- укрепляются мышцы лица, в результате чего морщины разглаживаются;
- исчезают не привлекательные покраснения и угревая сыпь;
- кожа становится более подтянутой, становится более четким контур лица;
- уходит припухлость и отеки.

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Так же хочется отметить, что массаж – это удовольствие и релакс, помогающие улучшить самочувствие и настроение человека!
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 Теги: молодость, кожа, морщины

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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