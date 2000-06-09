Раздел: Медицина
Массаж лица: врачи поделились простым способом борьбы с морщинами
Этот метод поможет дольше сохранить молодой вид кожи.
К сожалению, суровому влиянию времени на организм подвластны одинаково, как мужчины, так и женщины. Естественными проявлениями жизненного отпечатка на коже лица являются ненавистные для прекрасных женщин морщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
Большинство мужчин не придают значения внешним проявлениям изменения структуры кожи и считают, что морщины их украшают. В отличие от мужчин женщины при едва появившихся признаках старения кожи торопятся бороться с ними всевозможными способами. Одни мчатся в магазины и аптеки, чтобы приобрести чудодейственные средства, которые повернут время вспять.
Другие на сайтах интернет-магазинов выискивают самые лучшие косметические средства, чтобы улучшить состояние кожи. Еще одна категория женщин идет в салоны красоты и тратит огромные деньги, чтобы вернуть красоту инъекциями ботокса, подтяжками лица и другими не безопасными способами хирургического вмешательства.
Далеко не все представительницы прекрасного пола прибегают к массажу для лица, а зря, так как его эффективность научно доказана. При этом массаж сохранит бюджет семьи, если его делать в домашних условиях. В эпоху интернета очень легко освоить необходимые азы для проведения его самим, улучшив тонус кожи и предупредив появление признаков старения кожи.
Причины возникновения морщин на лице
Существует множество причин появления морщин на лице. Одними из них являются – курение и алкоголь, неправильное использование декоративной косметики, плохой сон и неудобное спальное место, а также вред от чрезмерного загара на солнце или в солярии. Единственной причиной старения кожи является мимика лица, но без мимики невозможно выражать эмоции во время общения.
Приблизительно к 25 – 30 годам кожа лица постепенно начинает стареть: ей не хватает влаги и она уже не такая плотная и упругая. Косметические средства позволяют ненадолго оттянуть увядание кожи, зрительно выравнивая складочки на лице, но это несет лишь временный характер и через некоторое время проблемы с кожей только усугубляются. Единственным способом решения этой проблемы является массаж.
Массаж лица
Отличной альтернативой пластических операций является массаж лица, который позволяет воздействовать на мышцы и глубокие слои кожи. Несмотря на эффективность от грамотного проведения массажа лица, эта процедура сохранит денежные средства.
Польза от массажа проявляется тем, что:
- кожа становится более упругой и свежей;
- укрепляются мышцы лица, в результате чего морщины разглаживаются;
- исчезают не привлекательные покраснения и угревая сыпь;
- кожа становится более подтянутой, становится более четким контур лица;
- уходит припухлость и отеки.
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Так же хочется отметить, что массаж – это удовольствие и релакс, помогающие улучшить самочувствие и настроение человека!
К сожалению, суровому влиянию времени на организм подвластны одинаково, как мужчины, так и женщины. Естественными проявлениями жизненного отпечатка на коже лица являются ненавистные для прекрасных женщин морщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию жизни.
Большинство мужчин не придают значения внешним проявлениям изменения структуры кожи и считают, что морщины их украшают. В отличие от мужчин женщины при едва появившихся признаках старения кожи торопятся бороться с ними всевозможными способами. Одни мчатся в магазины и аптеки, чтобы приобрести чудодейственные средства, которые повернут время вспять.
Другие на сайтах интернет-магазинов выискивают самые лучшие косметические средства, чтобы улучшить состояние кожи. Еще одна категория женщин идет в салоны красоты и тратит огромные деньги, чтобы вернуть красоту инъекциями ботокса, подтяжками лица и другими не безопасными способами хирургического вмешательства.
Далеко не все представительницы прекрасного пола прибегают к массажу для лица, а зря, так как его эффективность научно доказана. При этом массаж сохранит бюджет семьи, если его делать в домашних условиях. В эпоху интернета очень легко освоить необходимые азы для проведения его самим, улучшив тонус кожи и предупредив появление признаков старения кожи.
Причины возникновения морщин на лице
Существует множество причин появления морщин на лице. Одними из них являются – курение и алкоголь, неправильное использование декоративной косметики, плохой сон и неудобное спальное место, а также вред от чрезмерного загара на солнце или в солярии. Единственной причиной старения кожи является мимика лица, но без мимики невозможно выражать эмоции во время общения.
Приблизительно к 25 – 30 годам кожа лица постепенно начинает стареть: ей не хватает влаги и она уже не такая плотная и упругая. Косметические средства позволяют ненадолго оттянуть увядание кожи, зрительно выравнивая складочки на лице, но это несет лишь временный характер и через некоторое время проблемы с кожей только усугубляются. Единственным способом решения этой проблемы является массаж.
Массаж лица
Отличной альтернативой пластических операций является массаж лица, который позволяет воздействовать на мышцы и глубокие слои кожи. Несмотря на эффективность от грамотного проведения массажа лица, эта процедура сохранит денежные средства.
Польза от массажа проявляется тем, что:
- кожа становится более упругой и свежей;
- укрепляются мышцы лица, в результате чего морщины разглаживаются;
- исчезают не привлекательные покраснения и угревая сыпь;
- кожа становится более подтянутой, становится более четким контур лица;
- уходит припухлость и отеки.
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Так же хочется отметить, что массаж – это удовольствие и релакс, помогающие улучшить самочувствие и настроение человека!
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