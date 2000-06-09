Раздел: Медицина
Ученые создали искусственную замену человеческой крови
Разработанная жидкость способна выполнять свои функции до двух суток.
Человек вполне может выжить несколько дней, если лишится еды или даже воды, но вот при серьезной кровопотере счет идет на часы и минуты, а кровозамещающие растворы не всегда могут помочь, ведь большинство из них восполняет лишь объем, в то время как функция переноса кислорода кровью остается утраченной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Переливание крови тоже не всегда доступно. Именно для таких целей группа исследователей из Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе создала Erythromer – синтетический аналог человеческой крови, который может переносить кислород до двух суток.
Как утверждают сами создатели, Erythromer не является заменителем человеческой крови, а выступает лишь в качестве временного средства восполнения ОЦК (объема циркулирующей крови) и восстановления функции переноса кислорода ко всем клеткам человеческого организма.
На сегодняшний день уже существуют вещества подобного рода – это в первую очередь рекомбинантный гемоглобин и перфторуглероды (ПФУ). Но у этих веществ есть масса побочных эффектов, включающих аллергические реакции, интоксикацию и даже повреждение тканей. Erythromer же лишен вышеперечисленных недостатков и представляет собой человеческий гемоглобин, выпускающийся в форме порошка.
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Для «активации» его нужно лишь разбавить особым раствором (хотя в экстренной ситуации может подойти и физраствор), после чего можно осуществлять переливание. Как утверждают разработчики, при использовании порошка риск заражения различными болезнями, передаваемыми через кровь, минимален. Кроме того, транспортировка и хранение, в отличие от обычной крови, не требуют особых условий, а срок хранения порошка составляет 6 месяцев.
Человек вполне может выжить несколько дней, если лишится еды или даже воды, но вот при серьезной кровопотере счет идет на часы и минуты, а кровозамещающие растворы не всегда могут помочь, ведь большинство из них восполняет лишь объем, в то время как функция переноса кислорода кровью остается утраченной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Переливание крови тоже не всегда доступно. Именно для таких целей группа исследователей из Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе создала Erythromer – синтетический аналог человеческой крови, который может переносить кислород до двух суток.
Как утверждают сами создатели, Erythromer не является заменителем человеческой крови, а выступает лишь в качестве временного средства восполнения ОЦК (объема циркулирующей крови) и восстановления функции переноса кислорода ко всем клеткам человеческого организма.
На сегодняшний день уже существуют вещества подобного рода – это в первую очередь рекомбинантный гемоглобин и перфторуглероды (ПФУ). Но у этих веществ есть масса побочных эффектов, включающих аллергические реакции, интоксикацию и даже повреждение тканей. Erythromer же лишен вышеперечисленных недостатков и представляет собой человеческий гемоглобин, выпускающийся в форме порошка.
Читайте также: Американские дипломаты на Кубе получили странные травмы
Для «активации» его нужно лишь разбавить особым раствором (хотя в экстренной ситуации может подойти и физраствор), после чего можно осуществлять переливание. Как утверждают разработчики, при использовании порошка риск заражения различными болезнями, передаваемыми через кровь, минимален. Кроме того, транспортировка и хранение, в отличие от обычной крови, не требуют особых условий, а срок хранения порошка составляет 6 месяцев.
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