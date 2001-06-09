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Раздел: Медицина  
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Профилактика инсульта: врачи поделились списком простых правил

Профилактика инсульта: врачи поделились списком простых правил Соблюдение этих рекомендаций может спасти жизнь.

Чтобы избежать инсульта, медики советуют придерживаться определенных правил. Гарантией гипертонии считается высокое артериальное давление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Именно по этой причине следует постоянно его контролировать, даже если нет как таковых внешних проявлений. Кроме того, надо снижать потребление алкогольных напитков, кофе и соли.

Болезни сердца могут быть не обязательно врожденными, поэтому крайне важно не допустить проблем с этим органом. В этом могут помочь регулярные медосмотры, позволяющие выявить заболевание на ранней стадии.

Потребуется «работать» и над снижением холестерина: диеты с умеренным потреблением жиров, нормальная физнагрузка, а иногда и варианты медикаментозной помощи.

К факторам риска относится ожирение, потому как жиры в крови откладываются на стенках сосудов, что приводит к их сужению.

Диабет тоже должен быть под контролем. Речь идет о контроле приема пищи, управлении весом, а возможно и приеме медпрепаратов, которые поддерживают правильный уровень сахара в крови.

Опасными нарушениями сердца и сосудов грозит курение, а потому от него следует отказаться.

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И последняя рекомендация – управляйте стрессом, потому что психическое перенапряжение может привести к острому нарушению мозгового кровообращения.
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 Теги: инсульт, профилактика

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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