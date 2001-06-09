Выявлена связь между использованием дезодоранта и онкологией

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Дезодоранты могут вызывать мигрень и даже увеличивать риск рака.

Существуют просто дезодоранты, а есть дезодоранты-антиперспиранты.

Дезодоранты плотно вошли в нашу жизнь, принося пользу и нанося вред нашему здоровью. Чего же больше – будем разбираться.