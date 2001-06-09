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Раздел: Медицина  
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Выявлена связь между использованием дезодоранта и онкологией

Выявлена связь между использованием дезодоранта и онкологией Ученые сделали неутешительный вывод.

Учёные рассказали о том, что синтетические дезодоранты могут оказаться вредными для человеческого здоровья. Они считают, что некоторые из ингредиентов, содержащихся в них, влияют на гормональный фон и могут стать причиной серьезных последствий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Доктор Саймон Джексон, представляющий компанию «Modern Botany», изучил рынок дезодорантов, и удивился большому количеству синтетической продукции. Данный вид продукта имеет более низкую цену, чем его натуральные аналоги. Изучив состав синтетических дезодорантов, Саймон обнаружил в них химический антибактериальный агент. В большинстве случаев он представлен триклозаном, который с 2017 года запрещено использовать в США.

Данный химический агент встречается не только в дезодорантах, но также в мыле и различных бальзамах. Триклозан оказывает сильное влияние на гормоны, провоцирует и ускоряет рост раковых клеток. Специалисты отмечают, что данное химическое соединение повышает количество устойчивых к антибиотикам бактерий в носоглотке.

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Доктор Джексон отмечает, что существует большое количество натуральных дезодорантов, исключающих вредное воздействие на организм.
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 Теги: дезодорант, рак

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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