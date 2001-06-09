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Врачи объяснили, почему не стоит отказываться от завтрака
По оценкам экспертов, каждый четвёртый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака
Отказ от завтрака может довести человека до инфаркта, инсульта или диабета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
К такому неожиданному выводу пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке.
По оценкам экспертов, каждый четвёртый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления. Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и заболевают диабетом.
А вот и любовь к приему пищи в позднее время суток тоже опасна для здоровья.Исследование показало, что эта привычка повышает риск болезней сердца, инсульта и диабета. Эксперты утверждают, что наиболее здоровые люди обычно планируют прием пищи заранее, придерживаются регулярного графика с хорошо расчитанными интервалами.
Такие люди чаще употребляют сбалансированные по количеству питательных веществ завтраки, обеды и ужины, они реже прибегают к помощи разного рода перекусов, которые, как правило, содержат большое количество жира, сахара и калорий.
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Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.
Отказ от завтрака может довести человека до инфаркта, инсульта или диабета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
К такому неожиданному выводу пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке.
По оценкам экспертов, каждый четвёртый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления. Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и заболевают диабетом.
А вот и любовь к приему пищи в позднее время суток тоже опасна для здоровья.Исследование показало, что эта привычка повышает риск болезней сердца, инсульта и диабета. Эксперты утверждают, что наиболее здоровые люди обычно планируют прием пищи заранее, придерживаются регулярного графика с хорошо расчитанными интервалами.
Такие люди чаще употребляют сбалансированные по количеству питательных веществ завтраки, обеды и ужины, они реже прибегают к помощи разного рода перекусов, которые, как правило, содержат большое количество жира, сахара и калорий.
Читайте также: Врачи объяснили, почему вредно полностью отказываться от соли
Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.
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