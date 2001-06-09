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Раздел: Медицина  
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Диетолог рассказала, какой крахмал полезен для организма

Диетолог рассказала, какой крахмал полезен для организмаКрахмал содержится в бобовых

Диетолог Оксана Скиталинская пояснила, какой крахмал следует употреблять человеку и в каких продуктах он содержится, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Крахмал является разным по молекулярному строению, пишет диетолог на странице в Facebook.

Этот продукт содержит много углеводов, которые являются источником энергии для мозга, мышц, эритроцитов и других клеток тела.
Неустойчивый или же резистентный крахмал переваривается в тонком кишечнике и увеличивает уровень сахара в крови.

Стойкий или нерезистентний крахмал полезен для здоровья человека. Он не переваривается в желудке и поэтому достигает толстого кишечника. Таким образом, он становится очень ценной пищей бескислородной микрофлоры и подвергается брожению. В результате брожения образуются уксусная, масляная и пропионовая кислоты.

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Резистентный крахмал содержится в семенах, злаках, бобовых, сырой картошке, зеленых бананах. Этот продукт есть в макаронах, вареной и охлажденной картошке и кашах.

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 Теги: крахмал, питание

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