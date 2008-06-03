Раздел: Медицина
Обнаружена связь между аутизмом и аллергией
Аллергия дыхательных путей развивается у 18,73% детей с РАС.
Американские ученые из Университета Айовы утверждают, что пищевая аллергия слишком часто встречается у детей с аутизмом, чтобы быть случайностью, и между этими заболеваниями наверняка есть связь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
За период с 1997 по 2016 год ученые собрали и проанализировали данные о почти 200 тысячах детей в возрасте от 3 до 17 лет. Оказалось, что среди детей с диагнозом «РАС» (расстройство аутистического спектра) пищевая аллергия встречается в 11,25% случаев, в то время как у детей, не имеющих такого диагноза, распространенность пищевой аллергии почти в 3 раза ниже — всего в 4,25% случаев.
Ранее также было обнаружено, что аллергия дыхательных путей развивается у 18,73% детей с РАС, в то время как для здоровых детей этот показатель составляет только 12,08%. Аналогичным образом, кожные проявления аллергии встречаются у 16,81% детей с РАС и только у 9,84% детей, не имеющих такого диагноза.
Исследователи считают, что иммунологические нарушения развиваются еще на ранних этапах жизни человека и могут влиять на развитие его мозга и социальные связи с детских лет.
Ранее было доказано, что изменения кишечной микрофлоры приводит к повышенной выработке антител и развитию чрезмерной реакции иммунной системы. А это, в свою очередь, вызывает нарушение функции головного мозга и нервной системы в частности.
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Аутизм давно связывают с дисбалансом иммунной системы. Согласно одной из теорий, если у обычных людей после аллергического приступа иммунная система «успокаивается», то у аутистов она находится в режиме хронического воспаления.
Ученые подчеркивают: «Мы пока не знаем, что первично в данном случае: пищевая аллергия или РАС. Для определения этого требуются дополнительные исследования».
Американские ученые из Университета Айовы утверждают, что пищевая аллергия слишком часто встречается у детей с аутизмом, чтобы быть случайностью, и между этими заболеваниями наверняка есть связь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDABOUTME.RU.
За период с 1997 по 2016 год ученые собрали и проанализировали данные о почти 200 тысячах детей в возрасте от 3 до 17 лет. Оказалось, что среди детей с диагнозом «РАС» (расстройство аутистического спектра) пищевая аллергия встречается в 11,25% случаев, в то время как у детей, не имеющих такого диагноза, распространенность пищевой аллергии почти в 3 раза ниже — всего в 4,25% случаев.
Ранее также было обнаружено, что аллергия дыхательных путей развивается у 18,73% детей с РАС, в то время как для здоровых детей этот показатель составляет только 12,08%. Аналогичным образом, кожные проявления аллергии встречаются у 16,81% детей с РАС и только у 9,84% детей, не имеющих такого диагноза.
Исследователи считают, что иммунологические нарушения развиваются еще на ранних этапах жизни человека и могут влиять на развитие его мозга и социальные связи с детских лет.
Ранее было доказано, что изменения кишечной микрофлоры приводит к повышенной выработке антител и развитию чрезмерной реакции иммунной системы. А это, в свою очередь, вызывает нарушение функции головного мозга и нервной системы в частности.
Читайте также: Ученые нашли связь между уровнем эмпатии и аутизмом
Аутизм давно связывают с дисбалансом иммунной системы. Согласно одной из теорий, если у обычных людей после аллергического приступа иммунная система «успокаивается», то у аутистов она находится в режиме хронического воспаления.
Ученые подчеркивают: «Мы пока не знаем, что первично в данном случае: пищевая аллергия или РАС. Для определения этого требуются дополнительные исследования».
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