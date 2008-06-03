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Медики назвали распространенные причины боли в животе
Названы самые распространенные причины.
Боль в животе может свидетельствовать о серьезных заболеваниях не только желудочно-кишечного тракта или о неправильном питании.
Медики назвали самые распространенные причины, почему у людей возникает боль в животе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боль в животе может возникать из-за вздутия живота и повышенного газообразования. Такие симптомы приносят человеку сильный дискомфорт. Чтобы избежать этого следует изменить рацион питания.
Кишечный грипп может спровоцировать боль в животе. Среди основных симптомов – диарея и рвота. Поэтому при такой болезни стоит пить много воды и вызвать врача. Чтобы этого избежать следует мыть руки с мылом перед едой и продуктами.
Боль в животе может свидетельствовать о цистите, пиелонефрите, уретрите и других инфекциях мочеполовой системы. Боль обычно отдает в спину.
Читайте также: Самые распространенные причины болей в животе
При миоме матки, эндометриозе и других половых заболеваниях могут появиться болевые ощущения в животе. Менструации могут становиться еще более болезненными.
Боль может вызвать синдром раздраженного кишечника – метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.
Поэтому при таких ощущениях необходимо обратиться за помощью к врачу.
Боль в животе может свидетельствовать о серьезных заболеваниях не только желудочно-кишечного тракта или о неправильном питании.
Медики назвали самые распространенные причины, почему у людей возникает боль в животе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Боль в животе может возникать из-за вздутия живота и повышенного газообразования. Такие симптомы приносят человеку сильный дискомфорт. Чтобы избежать этого следует изменить рацион питания.
Кишечный грипп может спровоцировать боль в животе. Среди основных симптомов – диарея и рвота. Поэтому при такой болезни стоит пить много воды и вызвать врача. Чтобы этого избежать следует мыть руки с мылом перед едой и продуктами.
Боль в животе может свидетельствовать о цистите, пиелонефрите, уретрите и других инфекциях мочеполовой системы. Боль обычно отдает в спину.
Читайте также: Самые распространенные причины болей в животе
При миоме матки, эндометриозе и других половых заболеваниях могут появиться болевые ощущения в животе. Менструации могут становиться еще более болезненными.
Боль может вызвать синдром раздраженного кишечника – метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.
Поэтому при таких ощущениях необходимо обратиться за помощью к врачу.
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