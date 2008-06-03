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Раздел: Медицина  
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Медики назвали распространенные причины боли в животе

Медики назвали распространенные причины боли в животеНазваны самые распространенные причины.

Боль в животе может свидетельствовать о серьезных заболеваниях не только желудочно-кишечного тракта или о неправильном питании.

Медики назвали самые распространенные причины, почему у людей возникает боль в животе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Боль в животе может возникать из-за вздутия живота и повышенного газообразования. Такие симптомы приносят человеку сильный дискомфорт. Чтобы избежать этого следует изменить рацион питания.

Кишечный грипп может спровоцировать боль в животе. Среди основных симптомов – диарея и рвота. Поэтому при такой болезни стоит пить много воды и вызвать врача. Чтобы этого избежать следует мыть руки с мылом перед едой и продуктами.

Боль в животе может свидетельствовать о цистите, пиелонефрите, уретрите и других инфекциях мочеполовой системы. Боль обычно отдает в спину.

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При миоме матки, эндометриозе и других половых заболеваниях могут появиться болевые ощущения в животе. Менструации могут становиться еще более болезненными.

Боль может вызвать синдром раздраженного кишечника – метеоризм, запор или, наоборот, диарея, вздутие.

Поэтому при таких ощущениях необходимо обратиться за помощью к врачу.


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 Теги: Медики, боли в животе

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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