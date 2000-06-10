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Раздел: Медицина  
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Итальянские ученые назвали рецепт пиццы, замедляющей рост рака

Итальянские ученые назвали рецепт пиццы, замедляющей рост рака Исследование провели в Национальном институте рака.

Опытные специалисты из Италии выяснили, что пицца способна не только удалить голод, но также и помогает предотвращать раковые заболевания. Однако ученые подчеркивают, что для пользы стоит употреблять только правильную пиццу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Группа ученых из миланского Национального института рака утверждают, что правильная пицца от рака в своем составе не имеет вредных копченостей, мяса, а также сыра. Дело в том, что данные жирные продукты провоцируют ожирение, рака, сердечные проблемы, а также и болезни мозга.

Однако «пицца, которая продлевает жизнь» имеет основу из пшеничной муки и заправлена помидорами черри, брокколи, оливками и оливковым маслом, а также чесноком и чили.

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Данные ингредиенты способны замедлять рост рака желудка, утверждает автор исследования Сильвано Галль. Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала людям придерживаться диеты с высоким содержанием оливкового масла, фруктов и овощей.
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 Теги: пицца, рак

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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