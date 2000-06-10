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Раздел: Медицина  
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Медики объяснили, почему не стоит мыться каждый день

Медики объяснили, почему не стоит мыться каждый день Ученые призывают быть умеренными в гигиене.

Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, рассказали специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.

Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.

Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.

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При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.
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 Теги: душ, гигиена

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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