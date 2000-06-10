Медики объяснили, почему не стоит мыться каждый день

Ученые призывают быть умеренными в гигиене.



Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, рассказали специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека, сообщает



Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.



Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.



Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.



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При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, рассказали специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.



