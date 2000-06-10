Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему не стоит мыться каждый день
Ученые призывают быть умеренными в гигиене.
Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, рассказали специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.
Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.
Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.
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При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.
Ежедневный прием душа ослабляет иммунную систему человека и делает организм более уязвимым, рассказали специалисты из Университета Юты в США. Ученые установили, что душ при всей гигиенической пользе разрушает иммунитет человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Слишком частая очистка тела признана разрушительной для микробиома – скопления живущих на поверхности кожи микроорганизмов, которые формируют своеобразную экосистему, закаляют иммунитет и препятствуют инвазиям болезнетворных бактерий и вирусов.
Хорошим примером негативных свойств гигиены является микробиом людей из племени яномамо, которое живет в джунглях Южной Америки.
Не обремененные гигиеническими привычками, они обладают гораздо большим скоплением полезных микроорганизмов на поверхности тела, чем большинство людей.
Читайте также: Итальянские ученые назвали рецепт пиццы, замедляющей рост рака
При этом специалисты не призывают к полному отказу от душа, рекомендуя просто быть умеренными в гигиене.
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