» » Диетолог рассказала о главной опасности полуфабрикатов
Раздел: Медицина  
0

Диетолог рассказала о главной опасности полуфабрикатов

Диетолог рассказала о главной опасности полуфабрикатов Полуфабрикаты вызывают преждевременное старение.

Нежелание самостоятельно готовить пищу или банальные отговорки об отсутствии на это времени и таланта становится причиной развития ряда хронических недугов, что существенно ускоряет процессы старения клеток организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Состояние здоровья, функционирование внутренних органов, самочувствие и даже внешний вид напрямую зависят от рациона человека. Нежелание или неумение готовить домашнюю пищу, либо же отсутствие на это времени, которым многие оправдывают свою тягу к фастфуду и полуфабрикатам, зачастую крайне негативно сказываются на общем состоянии и тонусе организма, уверяют эксперты.

«В современном мире мы привыкли, что нет никакого смысла перетруждаться и стоять у плиты, если все можно купить в магазине – пельмени, пирожки, замороженные котлеты – положил на сковородку и все готово! — а в больших городах заказать доставку из ресторана можно даже посреди ночи. Это прямой путь к быстрому старению, ведь все эти вкусности содержат огромное количество различных добавок, соли и жиров. Такая пища провоцирует скачки кровяного давления, загрязняет сосуды, способствует ожирению и ухудшает внешний вид», — говорит врач-диетолог Людмила Бабич.

«Конечно, вы можете возразить, что далеко не все продукты, из которых мы готовим, полезные. И это действительно так, зато в домашней еде явно нет красителей, консервантов, усилителей вкуса. К тому же, что и из чего вы приготовите, — зависит только от вас. Тщательно изучайте этикетку, прежде чем положить что-то в тележку в супермаркете, отдавайте предпочтение простой, местной пище, откажитесь от полуфабрикатов – и уже через пару месяцев вы заметите, что стали стройнее, здоровее и выглядите моложе», — говорит эксперт.

Читайте также: Итальянские ученые назвали рецепт пиццы, замедляющей рост рака

Очень важно соблюдать в пище пропорции — две трети рациона должны составлять растительные продукты, то есть фрукты, ягоды, овощи, зелень, орешки и семечки, не забывайте также о кашах, но при склонности к лишнему весу употреблять их лучше в первой половине дня.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: полуфабрикаты, старение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     271
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты способствуют раннему старению организма Эти продукты способствуют раннему старению организма

Ученые советуют исключить их из рациона питания.

Врачи рассказали о правильной организации разгрузочных дней Врачи рассказали о правильной организации разгрузочных дней

Диетолог поделилась важными советами относительно разгрузки организма.

Медики выявили неприятное последствие употребления полуфабрикатов Медики выявили неприятное последствие употребления полуфабрикатов

Новое исследование проверило влияние полуфабрикатов на старение организма.

Врачи рассказали об опасности полуфабрикатов Врачи рассказали об опасности полуфабрикатов

Полуфабрикаты вызывают преждевременное старение.

Эти продукты ошибочно считают полезными Эти продукты ошибочно считают полезными

Они приводят к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх