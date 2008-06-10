Раздел: Медицина
Развенчаны популярные мифы о холестерине
Как обстоят дела на самом деле.
Слово «холестерин» давно имеет одну стойкую ассоциацию – «атеросклероз». Так, анализ показал повышенный уровень холестерина в крови – мы тут же начинаем хмурить брови, самостоятельно ставя себе диагноз «атеросклероз сосудов». Но стоит ли так сгущать краски, ведь холестерин – это не всегда плохо. Диетологи развеяли мифы, скопившиеся вокруг этого вещества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Мы думаем, что любой холестерин вреден
Это не так. Холестерин (или холестерол) – это жироподобное вещество, входящее в состав клеточных оболочек организма и чувствующее в синтезе желчных кислот, витаминов, гормонов, развитии костной ткани. В организме человека не найти холестерин в чистом виде, поскольку это вещество обычно работает в команде с белками и жирами, которые биохимики называют липопротеидами. Эти липопротеиды могут быть низкой плотности (ЛНП) и высокой плотности (ЛВП). Первые ЛНП считаются «плохими», так как учувствуют в формировании холестериновых бляшек на стеках сосудов. А липопротеиды высокой плотности, наоборот, захватывают и удаляют холестериновые отложения. За это ЛВП и прозвали «хорошим холестерином». При идеальном обмене веществ уровни ЛНП и ЛВП совпадают, и тогда сосуды человека остаются такими же чистыми, как у младенцев. Если же обмен веществ по каким-либо причинам нарушается, а ЛНП становится больше, чем ЛВП, возникает риск развития атеросклероза.
Мы думаем, что холестерин попадает в организм только с пищей
Неправда. Две трети холестерина организм вырабатывает самостоятельно – на собственных «фабриках», к которым относятся печень, надпочечники, яичники, стенки кишечника. Весь остальной холестерин мы получаем с пищей животного происхождения: с мясом, яйцами, сметаной, цельным молоком, сливками, твердым сыром, маслом.
Мы думаем, что чем ниже уровень холестерина в крови, тем лучше
Учитывая то, что холестерин – один из важнейших продуктов метаболизма, его содержание в крови человека определено жесткими рамками. Для полноценной работы организма количество этого вещества не должно превышать 5 ммоль/л, но и не быть ниже этого показателя, так как слишком низкое содержание холестерина также плохо. На этом настаивают ученые из Гавайского университета, которые пришли к выводу, что низкий уровень холестерола на 30% повышает уровень смертности среди пожилых людей.
Мы думаем, что самые опасные продукты – яйца и мясо
Вовсе нет. Страшны не столько холестериносодержащие продукты, сколько их избыток. Взять, к примеру, красное мясо, оно хоть и считается лидером по содержанию насыщенных жиров, однако при правильном употреблении (в сопровождении салатов из сырых овощей и зелени) большого вреда здоровью не принесет. Помните, наш организм саморегулирующаяся система, а потому при избытке пищевого холестерина, моментально сокращает производство собственного. Поэтому медики считают допустимым употребление 200 г нежирного красного мяса в день. А вот количество куриных яиц не должно превышать трех в неделю, поскольку в одном желтке содержится около 275 мг холестерина, что чуть-чуть не дотягивает до суточной нормы (300 мг).
Мы думаем, что от атеросклероза спасет диета
Не только. Кардиолог из Род-Айленда Поль Томпсон доказал, что интенсивные занятия спортом – один из лучших способов поднять уровень защитного ЛВП и снять накопившуюся в артериях холестериновую блокаду. Кроме того, физические нагрузки через час после еды очищают кровь от жира, а, следовательно, не дают ему шансов осесть на стенках сосудов.
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Мы думаем, что главные враги холестерина – фрукты
Правда. Но кроме фруктов есть еще одно прекрасное оружие для борьбы с холестерином – бобовые (фасоль, бобы, спаржа, горох, чечевица, соя). В них содержится большое количество пектинов, которые связывают плохой холестерол и выводят из организма. Если же вы не любите бобовые, пополняйте свой рацион другими продуктами «холестериноненавистниками»: белокочанной капустой, морковью, яблоками, баклажанами, грушами, цитрусовыми.
Слово «холестерин» давно имеет одну стойкую ассоциацию – «атеросклероз». Так, анализ показал повышенный уровень холестерина в крови – мы тут же начинаем хмурить брови, самостоятельно ставя себе диагноз «атеросклероз сосудов». Но стоит ли так сгущать краски, ведь холестерин – это не всегда плохо. Диетологи развеяли мифы, скопившиеся вокруг этого вещества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Мы думаем, что любой холестерин вреден
Это не так. Холестерин (или холестерол) – это жироподобное вещество, входящее в состав клеточных оболочек организма и чувствующее в синтезе желчных кислот, витаминов, гормонов, развитии костной ткани. В организме человека не найти холестерин в чистом виде, поскольку это вещество обычно работает в команде с белками и жирами, которые биохимики называют липопротеидами. Эти липопротеиды могут быть низкой плотности (ЛНП) и высокой плотности (ЛВП). Первые ЛНП считаются «плохими», так как учувствуют в формировании холестериновых бляшек на стеках сосудов. А липопротеиды высокой плотности, наоборот, захватывают и удаляют холестериновые отложения. За это ЛВП и прозвали «хорошим холестерином». При идеальном обмене веществ уровни ЛНП и ЛВП совпадают, и тогда сосуды человека остаются такими же чистыми, как у младенцев. Если же обмен веществ по каким-либо причинам нарушается, а ЛНП становится больше, чем ЛВП, возникает риск развития атеросклероза.
Мы думаем, что холестерин попадает в организм только с пищей
Неправда. Две трети холестерина организм вырабатывает самостоятельно – на собственных «фабриках», к которым относятся печень, надпочечники, яичники, стенки кишечника. Весь остальной холестерин мы получаем с пищей животного происхождения: с мясом, яйцами, сметаной, цельным молоком, сливками, твердым сыром, маслом.
Мы думаем, что чем ниже уровень холестерина в крови, тем лучше
Учитывая то, что холестерин – один из важнейших продуктов метаболизма, его содержание в крови человека определено жесткими рамками. Для полноценной работы организма количество этого вещества не должно превышать 5 ммоль/л, но и не быть ниже этого показателя, так как слишком низкое содержание холестерина также плохо. На этом настаивают ученые из Гавайского университета, которые пришли к выводу, что низкий уровень холестерола на 30% повышает уровень смертности среди пожилых людей.
Мы думаем, что самые опасные продукты – яйца и мясо
Вовсе нет. Страшны не столько холестериносодержащие продукты, сколько их избыток. Взять, к примеру, красное мясо, оно хоть и считается лидером по содержанию насыщенных жиров, однако при правильном употреблении (в сопровождении салатов из сырых овощей и зелени) большого вреда здоровью не принесет. Помните, наш организм саморегулирующаяся система, а потому при избытке пищевого холестерина, моментально сокращает производство собственного. Поэтому медики считают допустимым употребление 200 г нежирного красного мяса в день. А вот количество куриных яиц не должно превышать трех в неделю, поскольку в одном желтке содержится около 275 мг холестерина, что чуть-чуть не дотягивает до суточной нормы (300 мг).
Мы думаем, что от атеросклероза спасет диета
Не только. Кардиолог из Род-Айленда Поль Томпсон доказал, что интенсивные занятия спортом – один из лучших способов поднять уровень защитного ЛВП и снять накопившуюся в артериях холестериновую блокаду. Кроме того, физические нагрузки через час после еды очищают кровь от жира, а, следовательно, не дают ему шансов осесть на стенках сосудов.
Читайте также: Развенчаны популярные мифы о причинах головной боли
Мы думаем, что главные враги холестерина – фрукты
Правда. Но кроме фруктов есть еще одно прекрасное оружие для борьбы с холестерином – бобовые (фасоль, бобы, спаржа, горох, чечевица, соя). В них содержится большое количество пектинов, которые связывают плохой холестерол и выводят из организма. Если же вы не любите бобовые, пополняйте свой рацион другими продуктами «холестериноненавистниками»: белокочанной капустой, морковью, яблоками, баклажанами, грушами, цитрусовыми.
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