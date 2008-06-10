Раздел: Медицина
Названа неожиданная причина ожирения
Метаболизм во многом зависит от качества сна.
Согласно предварительным результатам нового исследования, сон при включенном свете и ожирение имеют между собой связь. Ученые выяснили, что освещение во время ночного сна отрицательно влияет на работу метаболизма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ученые из Медицинской школы Фейнберга при северо-западном университете в Чикаго проинформировали, что людям, которые следят за своим весом противопоказано спать при включенном свете.
Дело в том, что сон при освещении может негативно повлиять на метаболическую функцию. "Наши исследования показывают, что сон при освещении оказывает сильное воздействие на показатели резистентности к инсулину", — сказал доктор Айви Чунг Мейсон.
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Результаты показывают, что даже одна ночь воздействия света во время сна резко влияет на показатели резистентности к инсулину. В результате это уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, переносящего глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.
Согласно предварительным результатам нового исследования, сон при включенном свете и ожирение имеют между собой связь. Ученые выяснили, что освещение во время ночного сна отрицательно влияет на работу метаболизма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ученые из Медицинской школы Фейнберга при северо-западном университете в Чикаго проинформировали, что людям, которые следят за своим весом противопоказано спать при включенном свете.
Дело в том, что сон при освещении может негативно повлиять на метаболическую функцию. "Наши исследования показывают, что сон при освещении оказывает сильное воздействие на показатели резистентности к инсулину", — сказал доктор Айви Чунг Мейсон.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Результаты показывают, что даже одна ночь воздействия света во время сна резко влияет на показатели резистентности к инсулину. В результате это уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, переносящего глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.
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