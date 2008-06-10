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Раздел: Медицина  
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Названы важные причины никогда не пропускать завтрак

Названы важные причины никогда не пропускать завтрак Дело не только в фигуре.

Частый отказ от завтрака может привести к инфаркту, инсульту или диабету. К такому заключению пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.

Так, по оценкам экспертов, каждый четвертый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления.

Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и страдают от диабета.

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Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.
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 Теги: завтрак, похудение

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Сегодня, 15:51 » Автор: Анна Мартынова
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