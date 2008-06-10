Раздел: Медицина
Названы важные причины никогда не пропускать завтрак
Дело не только в фигуре.
Частый отказ от завтрака может привести к инфаркту, инсульту или диабету. К такому заключению пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Так, по оценкам экспертов, каждый четвертый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления.
Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и страдают от диабета.
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Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.
Частый отказ от завтрака может привести к инфаркту, инсульту или диабету. К такому заключению пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Так, по оценкам экспертов, каждый четвертый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления.
Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и страдают от диабета.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.
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