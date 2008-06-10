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Раздел: Медицина  
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Супрун предупредила об опасной эпидемии

Супрун предупредила об опасной эпидемииСупрун призывает делать вакцинацию.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что по миру распространяется эпидемия массового недоверия науке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Как написала она на своей странице на Facebook, напуганные страшными мифами и легендами, люди ставят под сомнение доказанные наукой истины.

"Боятся, что вакцины вызывают аутизм, хотя это неправда. Люди готовы вернуть ужасные болезни в реальность 21 века, чем поверить науке и вакцинироваться. Даже то, что науке удалось преодолеть оспу, а вакцины от полиомиелита спасают жизни 400-500 тыс. детей ежегодно, не является убедительным для них", - сказано в сообщении.

По ее словам, доверяя советам в сети, люди продолжают пользоваться гомеопатическими средствами, хотя научно их эффективность до сих пор не доказана.

"Из-за манипуляций, искажения информации и недоверию к научно подтвержденным фактам существует опасность, что мы разучимся различать, что является правдой, а что нет. А это очень опасно для здоровья и жизни всех нас. Есть только один путь не допустить этого - критическое мышление", - написала глава МОЗ.

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Супрун призвала украинцев скептически относиться к неподтвержденной медицинской информации и проверять все неизвестные ранее факты.
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 Теги: Супрун, эпидемия

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Сегодня, 17:26 » Автор: Анна Мартынова
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ЫЫ  
Сегодня, 17:38

Потому что украинцы, в массе своей, довольно убогие дегенераты.

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