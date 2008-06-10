Раздел: Медицина
Удаление одного органа может вызвать рак
У этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы.
Ученые установили, что удаление аппендикса может быть связано с раком простаты, который может возникнуть через много лет.
Такой вывод сделали ученые из Университета Эребру в Швеции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ученые установили, если аппендикс появился в возрасте до 20 лет, у этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы по сравнению с теми, кто не болел аппендицитом в тот период.
Вероятность возникновения онкологического недуга была связана с тем обстоятельством, "вырезали" мужчине в юности аппендицит или нет.
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Мужчины, которые имели аппендицит в юношеском возрасте, впоследствии на 70% чаще страдали от рака простаты.
Ученые установили, что удаление аппендикса может быть связано с раком простаты, который может возникнуть через много лет.
Такой вывод сделали ученые из Университета Эребру в Швеции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ученые установили, если аппендикс появился в возрасте до 20 лет, у этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы по сравнению с теми, кто не болел аппендицитом в тот период.
Вероятность возникновения онкологического недуга была связана с тем обстоятельством, "вырезали" мужчине в юности аппендицит или нет.
Читайте также: Что может вызвать изжогу и как ее лечить
Мужчины, которые имели аппендицит в юношеском возрасте, впоследствии на 70% чаще страдали от рака простаты.
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