» » Удаление одного органа может вызвать рак
Раздел: Медицина  
0

Удаление одного органа может вызвать рак

Удаление одного органа может вызвать ракУ этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы.

Ученые установили, что удаление аппендикса может быть связано с раком простаты, который может возникнуть через много лет.

Такой вывод сделали ученые из Университета Эребру в Швеции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ученые установили, если аппендикс появился в возрасте до 20 лет, у этих людей в дальнейшем чаще выявлялся рак предстательной железы по сравнению с теми, кто не болел аппендицитом в тот период.

Вероятность возникновения онкологического недуга была связана с тем обстоятельством, "вырезали" мужчине в юности аппендицит или нет.

Читайте также: Что может вызвать изжогу и как ее лечить


Мужчины, которые имели аппендицит в юношеском возрасте, впоследствии на 70% чаще страдали от рака простаты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, орган

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
     925
     0

Похожие новости по теме

Удаление аппендицита может стать причиной рака Удаление аппендицита может стать причиной рака

Аппендикс долгое время считался ненужным атавизмом.

Ожирение может стать причиной развития 12 видов рака, - ученые Ожирение может стать причиной развития 12 видов рака, - ученые

Еще одна причина следить за своим весом.

Этот популярный напиток защитит от онкозаболеваний Этот популярный напиток защитит от онкозаболеваний

Стало известно, от какого недуга вылечат 3 чашки кофе в день.

Вегетарианская диета может спасти мужчин от рака простаты Вегетарианская диета может спасти мужчин от рака простаты

Британские ученые считают, что строгая вегетарианская диета снижает риск развития рака предстательной железы.

Этот напиток может защитить от рака простаты Этот напиток может защитить от рака простаты

Ученые узнали, какой напиток может защитить мужчину от рака предстательной железы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх