Раздел: Медицина
Медики рассказали, как никотин воздействует на мозг
Никотин влияет на рецепторы дофаминовых и ГАМК-нейронов.
Вы даже не представляете, как никотин может воздействовать на головной мозг. Учёные выяснили, что его влияние гораздо сильнее, чем предполагалось ранее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Университета Фейнберга в США. Они выявили новый механизм разрушительного воздействия никотина на головной мозг.
Дело в том, что алкалоид пиридинового ряда воздействует на дополнительные зоны головного мозга, которые отвечают за образование у человека никотиновой и наркотической зависимости. В частности, экспертам удалось доказать, что никотиновый ацетихолиновый рецептор, который активируется никотином и обеспечивает передачу импульса, тоже связан с нейронами гипоталамуса.
Иначе говоря, никотин влияет на рецепторы дофаминовых и ГАМК-нейронов. Это может вызвать своеобразное состояние эйфории, после чего образуется привыкание и зависимость.
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Ранее предполагалось, что за процесс зависимости ответственны меньшее количество областей. Учёные говорят, что привычка курить формируется из-за сбоя в передаче сигналов дофамина, однако при восстановлении связей можно избавиться от зависимости.
Учёные предполагают, что данное открытие ляжет в основу новых методов борьбы с курением и наркоманией.
Вы даже не представляете, как никотин может воздействовать на головной мозг. Учёные выяснили, что его влияние гораздо сильнее, чем предполагалось ранее.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Университета Фейнберга в США. Они выявили новый механизм разрушительного воздействия никотина на головной мозг.
Дело в том, что алкалоид пиридинового ряда воздействует на дополнительные зоны головного мозга, которые отвечают за образование у человека никотиновой и наркотической зависимости. В частности, экспертам удалось доказать, что никотиновый ацетихолиновый рецептор, который активируется никотином и обеспечивает передачу импульса, тоже связан с нейронами гипоталамуса.
Иначе говоря, никотин влияет на рецепторы дофаминовых и ГАМК-нейронов. Это может вызвать своеобразное состояние эйфории, после чего образуется привыкание и зависимость.
Читайте также: Медики рассказали, как мозг реагирует на боль от травм
Ранее предполагалось, что за процесс зависимости ответственны меньшее количество областей. Учёные говорят, что привычка курить формируется из-за сбоя в передаче сигналов дофамина, однако при восстановлении связей можно избавиться от зависимости.
Учёные предполагают, что данное открытие ляжет в основу новых методов борьбы с курением и наркоманией.
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