» » Завтрак съешь сам: врачи объяснили известную истину
Раздел: Медицина  
0

Завтрак съешь сам: врачи объяснили известную истину

Завтрак съешь сам: врачи объяснили известную истину Отказ от завтрака вредит здоровью.

Ученые из Колумбийского университета, специализирующиеся на здоровом питании, выяснили опасность отказа от завтрака. Оказалось, если регулярно избегать утреннего приема пищи, можно спровоцировать преждевременную смерть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Американские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что у добровольцев, отказывающихся от завтрака росло кровяное давление и уровень холестерина. Как правило, такие результаты приводят к развитию диабета, инсульта, инфаркта.

Читайте также: Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина

Эксперты предупредили, что прием пищи в ночное время тоже вредит организму. Разовый набег на холодильник на здоровье не отразится, но регулярный вызовет сердечные заболевания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: завтрак, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     1089
     0

Похожие новости по теме

Врачи объяснили, почему не стоит отказываться от завтрака Врачи объяснили, почему не стоит отказываться от завтрака

По оценкам экспертов, каждый четвёртый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака

Завтрак помогает снизить риск развития болезней сердца и диабета Завтрак помогает снизить риск развития болезней сердца и диабета

Ученые из Ноттингемского университета предупреждают - отсутствие завтрака способствует возникновению развития диабета и сердечных заболеваний.

Ученые назвали главную опасность отказа от завтрака Ученые назвали главную опасность отказа от завтрака

Ученые объяснили, почему всем людям нужно каждое утро завтракать.

Медики объяснили, почему опасно не завтракать Медики объяснили, почему опасно не завтракать

Отказ от завтрака может довести человека до инфаркта, инсульта или диабета.

Почему отказ от завтрака может быть опасным для здоровья Почему отказ от завтрака может быть опасным для здоровья

Австралийские ученые пришли к категоричным выводам.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх