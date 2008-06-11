Раздел: Медицина
Завтрак съешь сам: врачи объяснили известную истину
Отказ от завтрака вредит здоровью.
Ученые из Колумбийского университета, специализирующиеся на здоровом питании, выяснили опасность отказа от завтрака. Оказалось, если регулярно избегать утреннего приема пищи, можно спровоцировать преждевременную смерть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что у добровольцев, отказывающихся от завтрака росло кровяное давление и уровень холестерина. Как правило, такие результаты приводят к развитию диабета, инсульта, инфаркта.
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Эксперты предупредили, что прием пищи в ночное время тоже вредит организму. Разовый набег на холодильник на здоровье не отразится, но регулярный вызовет сердечные заболевания.
Ученые из Колумбийского университета, специализирующиеся на здоровом питании, выяснили опасность отказа от завтрака. Оказалось, если регулярно избегать утреннего приема пищи, можно спровоцировать преждевременную смерть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что у добровольцев, отказывающихся от завтрака росло кровяное давление и уровень холестерина. Как правило, такие результаты приводят к развитию диабета, инсульта, инфаркта.
Читайте также: Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина
Эксперты предупредили, что прием пищи в ночное время тоже вредит организму. Разовый набег на холодильник на здоровье не отразится, но регулярный вызовет сердечные заболевания.
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