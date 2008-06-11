Раздел: Медицина
Эти простые упражнения помогут убрать усталость ног
Такую гимнастику можно практиковать не вставая с кресла.
Иногда ты устаешь еще до того, как дошла на работу. И в офисе бывает уже так сложно красиво прохаживаться к кулеру в своих новых модных босоножках. В таких случаях тебе понадобятся упражнения для снятия усталости с ног, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Пусть слово "упражнения" тебя не пугает. Они настолько простые, что тебе даже не придется вставать со своего кресла, правда, придется снять обувь.
Круги ногами
Сидя на кресле, вытяни ноги перед собой. Приподними их и опирайся на пятки. В таком положении описывай кончиками пальцев ног круги, чтобы ступни вращались в щиколотках. Сначала сделайт 5 кругов внутрь (большие пальцы должны соединяться при движении сверху вниз), затем 5 кругов наружу. После этого проделай круги обеими стопами одновременно в одинаковом направлении: сначала по часовой стрелке, потом - против часовой стрелки. Старайся делать круги как можно большей амплитуды.
Сгибание ног
Сидя на кресле, поставь ступни на пол, но не опирайся на них всем весом. Одну ступню согни – пальцы и пятка вверх, самая широкая часть ступни остается на полу. Одновременно вторую изогните так, чтобы пятка и пальцы касались поверхности, пальцы максимально подогибай под себя, чтобы средняя часть стопы выгнулась и поднялась. Затем поменяй положение стоп, сделайпо 20 повторений.
Соединение
Оставайся в предыдущем положении. Соедини ступни и с силой разведи пятки в стороны, как можно шире. Разворачивай стопы так, чтобы большие пальцы соединялись. Затем постепенно "перекати" стопы так, чтобы они соединялись только пятками. Сделай 2 повторения по 10 раз.
Кулак
Сидя, вытяни ноги перед собой. Сжимай пальцы ног "в кулак" максимально сильно и удерживай это положение пока не ощутишь усталости мышц стопы. Расслабь пальцы и ступни. Сделайте 20 повторений.
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Повтори первое упражнение для снятия усталости с ног, чтобы завершить мини-тренировку.
Иногда ты устаешь еще до того, как дошла на работу. И в офисе бывает уже так сложно красиво прохаживаться к кулеру в своих новых модных босоножках. В таких случаях тебе понадобятся упражнения для снятия усталости с ног, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Пусть слово "упражнения" тебя не пугает. Они настолько простые, что тебе даже не придется вставать со своего кресла, правда, придется снять обувь.
Круги ногами
Сидя на кресле, вытяни ноги перед собой. Приподними их и опирайся на пятки. В таком положении описывай кончиками пальцев ног круги, чтобы ступни вращались в щиколотках. Сначала сделайт 5 кругов внутрь (большие пальцы должны соединяться при движении сверху вниз), затем 5 кругов наружу. После этого проделай круги обеими стопами одновременно в одинаковом направлении: сначала по часовой стрелке, потом - против часовой стрелки. Старайся делать круги как можно большей амплитуды.
Сгибание ног
Сидя на кресле, поставь ступни на пол, но не опирайся на них всем весом. Одну ступню согни – пальцы и пятка вверх, самая широкая часть ступни остается на полу. Одновременно вторую изогните так, чтобы пятка и пальцы касались поверхности, пальцы максимально подогибай под себя, чтобы средняя часть стопы выгнулась и поднялась. Затем поменяй положение стоп, сделайпо 20 повторений.
Соединение
Оставайся в предыдущем положении. Соедини ступни и с силой разведи пятки в стороны, как можно шире. Разворачивай стопы так, чтобы большие пальцы соединялись. Затем постепенно "перекати" стопы так, чтобы они соединялись только пятками. Сделай 2 повторения по 10 раз.
Кулак
Сидя, вытяни ноги перед собой. Сжимай пальцы ног "в кулак" максимально сильно и удерживай это положение пока не ощутишь усталости мышц стопы. Расслабь пальцы и ступни. Сделайте 20 повторений.
Читайте также: Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина
Повтори первое упражнение для снятия усталости с ног, чтобы завершить мини-тренировку.
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