В эти мифы об углеводах до сих пор верят

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Начать нужно с того, что углеводы углеводам рознь. Их разделяют на две группы - сложные и простые. И если речь идет о пользе для фигуры, то лучше уж налегать на сложные углеводы, а именно: каши, картофель, хлеб, фрукты, овощи, бобовые, ягоды, отруби.Что касается простых углеводов, то это - сахар, конфеты, печенье, десерты, энергетические напитки и сладкая газированная вода, молоко и другие довольно популярные продукты питания.1. Ожирение развивается из-за углеводной диеты. В действительности, масса тела увеличивается не от самих по себе углеводов, а от их количества. Если постоянно употреблять пищу, обогащенную простыми углеводами, и переедать при этом, то лишнего веса не избежать.2. Чтобы оставаться стройным, нужно перестать есть хлеб и макароны. Диетологи считают, что эти два продукта обязаны быть в рационе питания каждого человека, но в небольшом количестве. К слову, дефицит углеводов ведет к ослаблению функций мозговых центров, отвечающих за когнитивные способности человека и его память.3. Безуглеводная диета - лучший способ похудения. На самом деле, сбросить лишние килограммы, отказавшись от простых углеводов, человек и вправду сможет в кротчайшие сроки, но от сложных углеводов медики не советуют отказываться, так как это нарушит обмен веществ и негативно отразиться на самочувствии.Судя из информации медиков, употреблять можно и простые и сложные углеводы, но если человек хочет иметь красивую фигуру и абсолютное здоровье, то от первых ему придется отказаться.