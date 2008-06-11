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Очистить кровь от никотина помогут эти действия
Советы медиков пригодятся не только активным, но и пассивным курильщикам.
Самым быстрым методом очищения крови от никотина и смол является отказ от курения. Но дело в том, что многие люди подвергаются вреду от табачного дыма, не являясь курильщиками, а потому врачи советуют очищать свой организм всем без исключения.
Стоит отметить, что не во всех случаях борьба с вредной привычкой может называться 100%-м методом очищения крови и легких от никотина, ведь стаж курения и количество выкуриваемых за день сигарет играет роль в процессе восстановления организма после того, как человек перестал курить.
В целом, организм бывшего курильщика самоочищается в течение месяца, но у некоторых этот процесс занимает около года. Вообще, человеческий организм так устроен, что сразу после выкуренной сигареты он начинает активно бороться с вредными веществами и пытаться как можно быстрее вывести их.
Что делать, чтобы очистить организм от веществ, попавших в него вместе с табачным дымом?
- налегать на природные витамины, содержащиеся в продуктах питания;
- пить больше воды в течение дня;
- включить в ежедневный рацион молоко и молочнокислые напитки, а также творог;
- пересмотреть план питания и исключить из него вредные продукты и блюда, пропитанные канцерогенами, которых и без того полно в сигаретах;
- активно заниматься спортом;
- за день выпивать хотя бы один стакан фреша из свежих фруктов, овощей или ягод.
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По мнению медиков, лучшее вообще не начинать курить и стараться избегать мест, где воздух пропитан табачным дымом, в таком случае необходимости выполнять какие-то действия для очищения крови не придется.
Самым быстрым методом очищения крови от никотина и смол является отказ от курения. Но дело в том, что многие люди подвергаются вреду от табачного дыма, не являясь курильщиками, а потому врачи советуют очищать свой организм всем без исключения.
Стоит отметить, что не во всех случаях борьба с вредной привычкой может называться 100%-м методом очищения крови и легких от никотина, ведь стаж курения и количество выкуриваемых за день сигарет играет роль в процессе восстановления организма после того, как человек перестал курить.
В целом, организм бывшего курильщика самоочищается в течение месяца, но у некоторых этот процесс занимает около года. Вообще, человеческий организм так устроен, что сразу после выкуренной сигареты он начинает активно бороться с вредными веществами и пытаться как можно быстрее вывести их.
Что делать, чтобы очистить организм от веществ, попавших в него вместе с табачным дымом?
- налегать на природные витамины, содержащиеся в продуктах питания;
- пить больше воды в течение дня;
- включить в ежедневный рацион молоко и молочнокислые напитки, а также творог;
- пересмотреть план питания и исключить из него вредные продукты и блюда, пропитанные канцерогенами, которых и без того полно в сигаретах;
- активно заниматься спортом;
- за день выпивать хотя бы один стакан фреша из свежих фруктов, овощей или ягод.
Читайте также: Диетологи назвали продукты, которые сильно повышают аппетит
По мнению медиков, лучшее вообще не начинать курить и стараться избегать мест, где воздух пропитан табачным дымом, в таком случае необходимости выполнять какие-то действия для очищения крови не придется.
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