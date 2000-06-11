Медики назвали возможные причины женского бесплодия

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Начать нужно с того, что бесплодие может быть первичным и вторичным.Если в первом случае, женщина не может стать матерью, имея врожденные патологии, то во втором - бесплодие считается приобретенным и его причинами могут стать эндокринные нарушения, перенесенные половые инфекции, соматические патологии, стрессы и другие аномальные процессы в работе половых органов.- нарушение овуляции;- проблемы с проходимостью маточных труб;- гормональный сбой;- психологические расстройства;- гинекологические заболевания, например, эндометриоз;- избыточная масса тела;- интенсивные физические нагрузки.Также, в 10% случаев женского бесплодия врачи не могут найти причину данного диагноза, тогда оно будет называться бесплодием неустановленного генеза.Основной причиной вторичного бесплодия является неправильный образ жизни, при котором женщина плохо питается, мало двигается, имеет вредные привычки и так далее.В первую очередь, прежде, чем захотеть стать матерью, женщина должна пересмотреть свой образ жизни и изменить его в лучшую сторону, тогда она может надеяться на то, что ей удастся не просто забеременеть, а и зачать здорового ребенка.При планировании ребенка следует обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и подойти к будущему материнству со всей серьезностью.Медики утверждают, что вторичное бесплодие можно вылечить, если уделить лечению тщательное внимание, а при первичном - найти другие способы, к примеру ЭКО, которые позволят женщине стать мамой.