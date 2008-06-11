Раздел: Медицина
Врачи нашли необычную связь между проблемами с потенцией и инфарктами
Блаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность.
Проблемы с потенцией примерно в два раза повышают вероятность заполучить инфаркт, остановку сердца, инсульт или другие проблемы с сердцем и сосудами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Circulation.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Как показывают наши наблюдения, проблемы с эрекцией сами по себе указывают на то, что у мужчины есть неполадки в работе сердца и сосудов. Врачи должны учитывать эту взаимосвязь и более агрессивно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, если их пациенты жалуются на проблемы в личной жизни", — рассказывает Майкл Блаха (Michael Blaha) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).
В последние годы в глобальной сети и средствах массовой информации часто появляются заявления о том, что повышенная нагрузка на сердце и сосуды во время половых актов может привести к гибели людей, страдающих от порока сердца и других проблем с кровеносной системой.
С другой стороны, недавно ученые обнаружили необычную связь между частотой продолжения рода и болезнями сердца, говорящую о том, что люди с "проблемным" сердцем больше привлекают внимание противоположного пола.
Читайте также: Исследователи установили связь между потенцией и группой крови мужчин
Блаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность такого рода, наблюдая за жизнью примерно двух тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет.
Проблемы с потенцией примерно в два раза повышают вероятность заполучить инфаркт, остановку сердца, инсульт или другие проблемы с сердцем и сосудами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Circulation.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.
"Как показывают наши наблюдения, проблемы с эрекцией сами по себе указывают на то, что у мужчины есть неполадки в работе сердца и сосудов. Врачи должны учитывать эту взаимосвязь и более агрессивно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, если их пациенты жалуются на проблемы в личной жизни", — рассказывает Майкл Блаха (Michael Blaha) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).
В последние годы в глобальной сети и средствах массовой информации часто появляются заявления о том, что повышенная нагрузка на сердце и сосуды во время половых актов может привести к гибели людей, страдающих от порока сердца и других проблем с кровеносной системой.
С другой стороны, недавно ученые обнаружили необычную связь между частотой продолжения рода и болезнями сердца, говорящую о том, что люди с "проблемным" сердцем больше привлекают внимание противоположного пола.
Читайте также: Исследователи установили связь между потенцией и группой крови мужчин
Блаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность такого рода, наблюдая за жизнью примерно двух тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет.
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