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Врачи нашли необычную связь между проблемами с потенцией и инфарктами

Врачи нашли необычную связь между проблемами с потенцией и инфарктами

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К 2060 году число людей с болезнями сердца вырастет в три раза, - медики Медики из госпиталя при Университете Ландспитали (Исландия) сделали вывод, что к 2060 году количество людей с болезнями сердечно-сосудистой системы увеличится примерно в три раза.