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Раздел: Медицина  
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Врачи нашли необычную связь между проблемами с потенцией и инфарктами

Врачи нашли необычную связь между проблемами с потенцией и инфарктамиБлаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность.

Проблемы с потенцией примерно в два раза повышают вероятность заполучить инфаркт, остановку сердца, инсульт или другие проблемы с сердцем и сосудами, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Circulation.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ria.ru.

"Как показывают наши наблюдения, проблемы с эрекцией сами по себе указывают на то, что у мужчины есть неполадки в работе сердца и сосудов. Врачи должны учитывать эту взаимосвязь и более агрессивно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, если их пациенты жалуются на проблемы в личной жизни", — рассказывает Майкл Блаха (Michael Blaha) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

В последние годы в глобальной сети и средствах массовой информации часто появляются заявления о том, что повышенная нагрузка на сердце и сосуды во время половых актов может привести к гибели людей, страдающих от порока сердца и других проблем с кровеносной системой.

С другой стороны, недавно ученые обнаружили необычную связь между частотой продолжения рода и болезнями сердца, говорящую о том, что люди с "проблемным" сердцем больше привлекают внимание противоположного пола.

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Блаха и его коллеги открыли еще одну необычную закономерность такого рода, наблюдая за жизнью примерно двух тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет.


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 Теги: Врачи, потенция, инфаркт

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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