Раздел: Медицина
Ученые вывели формулу расчета оптимальной дозы кофе
С помощью алгоритма рассчитывается доза напитка.
Ученые Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали математический алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на SPUTNIK.
Специалисты утверждают, что с помощью данного алгоритма рассчитывается доза напитка, необходимая для поддержания бодрости организма без нанесения ему вреда.
По словам автора исследования Жака Раймана, при правильном потреблении кофе увеличивает показатель бодрости почти на 65%.
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На сегодняшний день разработанный алгоритм проходит проверку на военнослужащих вооруженных сил США и не раскрывается общественности. После проведения тестов на военных он будет запатентован.
Ученые Американской академии медицины сна по заказу армии США разработали математический алгоритм, позволяющий рассчитать оптимальную дозу кофеина для каждого человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на SPUTNIK.
Специалисты утверждают, что с помощью данного алгоритма рассчитывается доза напитка, необходимая для поддержания бодрости организма без нанесения ему вреда.
По словам автора исследования Жака Раймана, при правильном потреблении кофе увеличивает показатель бодрости почти на 65%.
Читайте также: Кабмин установил формулу расчета стоимости газа для населения
На сегодняшний день разработанный алгоритм проходит проверку на военнослужащих вооруженных сил США и не раскрывается общественности. После проведения тестов на военных он будет запатентован.
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