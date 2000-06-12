Пневмония впервые оказалась сильнее всех современных лекарств

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Наиболее опасный по тяжести заболевания пандемический штамм H1 N1 будет циркулировать по Украине.

Правительство Китая решило увеличить меры предосторожности от птичьего гриппа. В стране пытаются объединить все возможные усилия и предотвратить распространение нового штамма вируса, который убил уже шестерых человек. Власти Шанхая, где зафиксировали четыре летальных случая, закрыли три птичьих рынка и запретили ввоз всех