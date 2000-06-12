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Раздел: Медицина  
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Пневмония впервые оказалась сильнее всех современных лекарств

Пневмония впервые оказалась сильнее всех современных лекарствИнфекцию пока не смогли победить ни одним из возможных лекарств.

Новый штамм, обладающий устойчивостью к сильным антибиотикам, был выявлен у одного из жителей США. В борьбе с ним оказался бессилен даже холистин – препарат, применяемый только в крайних случаях в силу своего токсичного потенциала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Новый штамм бактерий Klebsiella pneumoniae, являющихся возбудителями пневмонии и других опасных инфекций, был выявлен американскими исследователями из Центра резистентности к антибиотикам.

«Это оказался первый случай, когда штамм продемонстрировал устойчивость к самому сильному антибиотику. Необходимо понять, как легко новая разновидность вируса пневмонии может усилить свою патогенность», - прокомментировали специалисты факт обнаружения неизлечимой бактерии.

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Хотя инфекцию пока не смогли победить ни одним из возможных лекарств, ученые настроены оптимистично и продолжают искать решение данной проблемы. Напомним, последняя масштабная вспышка пневмонии была зафиксирована в Китае в 2016 году. По словам американских ученых, обнаруженный ими штамм обладает не столь сильной вирулентностью, как тот, что был выделен в китайской больнице в 2016 году.
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 Теги: Пневмония, лекарств

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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