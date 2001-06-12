Медики опровергли популярные мифы о молоке

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Несмотря на то, что молоко является одним из полезнейших напитков, обогащенных кальцием и другими полезными веществами, в обществе сформировалось множество мифов относительно его свойств.Из-за разной информации о молоке многие люди избегают этого напитка и стараются употреблять его крайне редко. Но и здесь возникает масса вопросов на счет того, какое молоко лучше пить - магазинное, пастеризованное, коровье, козье, кокосовое и так далее.В действительности кальций, содержащийся в молоке, одинаково полезен и для растущего организма, и для стареющего.Здесь медики не согласятся, потому как в молоке из-под коровы, помимо полезных веществ, могут содержаться еще и инфекции, вызывающие ряд опасных заболеваний. От магазинного же молока риск отравиться снижен к нулю, так как оно проходит пастеризацию.Это устоявшийся миф, который не имеет ничего общего с реальностью. Молоко, в котором содержится антибиотик, если животное проходило курс лечения, будет обладать неприятным вкусом и запахом, а потому смешивать его с чистым молоком чревато порчей всей молочной партии.На самом деле, помочь справиться с бессонницей может любое молоко и даже то, что хранилось в холодильнике и было выпито холодным. Дело в том, что молоко стабилизирует уровень сахара в крови, а это благоприятно для нервной системы и потому качество сна повышается.Диетологи не согласны с таким убеждением, ведь и в том и в другом виде молока есть свои полезные свойства. Например, в коровьем и ореховом молоке содержание жиров практически одинаково, а это значит, что и холестерина в них приблизительно равное количество. Как известно, организму необходимы липопротеиды высокой плотности и нет разницы, из какого молока они будут получены.