Раздел: Медицина
Ученые раскрыли секрет индийских долгожителей
Эксперимент проводился на насекомых.
Может ли прием пробиотиков вместе со старинным индийским лекарством помочь прожить до 100 лет? Учёные утверждают, что у этой комбинации есть потенциал в увеличении продолжительности жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прием пробиотиков и одного из традиционных индийских растительных препаратов может дать человеку долголетие, как выяснили канадские ученые. Когда эту комбинацию получали мушки-дрозофилы, то их продолжительность жизни увеличивалась на 60%, при этом насекомые получили защиту от возрастных болезней.
У человека это составит эквивалент 128 лет жизни, если отталкиваться от средней продолжительности жизни в 80 лет. Старейшим человеком на Земле с документально подтвержденной продолжительностью жизни является француженка Жанна Кальман, которая прожила до 122 лет.
Хотя эксперименты проводились пока что с мухами, канадские ученые полагают, что их результаты должны наблюдаться и у людей, хотя и не с такими потрясающими рекордами. Мушки-дрозофилы, часто использующиеся в научных экспериментах, делят почти на две трети одинаковые биохимические сигнальные пути с людьми.
В ходе эксперимента мухи получали комбинацию из пробиотиков с пищевой добавкой, богатой полифенолами, с травяным препаратом трифала. Кормящиеся этой комбинацией насекомые жили до 66 дней, что на 26 дней больше, по сравнению с мухами из контрольной группы.
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Также данная комбинация позволила снизить проявления старения вроде возрастающей резистентности к инсулину, воспалительных процессов и окислительного стресса. Отметим, что это еще одно научное исследование, которое подчеркивает важность кишечных бактерий в формировании прочного здоровья человека.
Может ли прием пробиотиков вместе со старинным индийским лекарством помочь прожить до 100 лет? Учёные утверждают, что у этой комбинации есть потенциал в увеличении продолжительности жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прием пробиотиков и одного из традиционных индийских растительных препаратов может дать человеку долголетие, как выяснили канадские ученые. Когда эту комбинацию получали мушки-дрозофилы, то их продолжительность жизни увеличивалась на 60%, при этом насекомые получили защиту от возрастных болезней.
У человека это составит эквивалент 128 лет жизни, если отталкиваться от средней продолжительности жизни в 80 лет. Старейшим человеком на Земле с документально подтвержденной продолжительностью жизни является француженка Жанна Кальман, которая прожила до 122 лет.
Хотя эксперименты проводились пока что с мухами, канадские ученые полагают, что их результаты должны наблюдаться и у людей, хотя и не с такими потрясающими рекордами. Мушки-дрозофилы, часто использующиеся в научных экспериментах, делят почти на две трети одинаковые биохимические сигнальные пути с людьми.
В ходе эксперимента мухи получали комбинацию из пробиотиков с пищевой добавкой, богатой полифенолами, с травяным препаратом трифала. Кормящиеся этой комбинацией насекомые жили до 66 дней, что на 26 дней больше, по сравнению с мухами из контрольной группы.
Читайте также: Стало известно, на каком боку полезнее спать
Также данная комбинация позволила снизить проявления старения вроде возрастающей резистентности к инсулину, воспалительных процессов и окислительного стресса. Отметим, что это еще одно научное исследование, которое подчеркивает важность кишечных бактерий в формировании прочного здоровья человека.
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