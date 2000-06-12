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Раздел: Медицина  
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Ученые раскрыли секрет индийских долгожителей

Ученые раскрыли секрет индийских долгожителей Эксперимент проводился на насекомых.

Может ли прием пробиотиков вместе со старинным индийским лекарством помочь прожить до 100 лет? Учёные утверждают, что у этой комбинации есть потенциал в увеличении продолжительности жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Прием пробиотиков и одного из традиционных индийских растительных препаратов может дать человеку долголетие, как выяснили канадские ученые. Когда эту комбинацию получали мушки-дрозофилы, то их продолжительность жизни увеличивалась на 60%, при этом насекомые получили защиту от возрастных болезней.

У человека это составит эквивалент 128 лет жизни, если отталкиваться от средней продолжительности жизни в 80 лет. Старейшим человеком на Земле с документально подтвержденной продолжительностью жизни является француженка Жанна Кальман, которая прожила до 122 лет.

Хотя эксперименты проводились пока что с мухами, канадские ученые полагают, что их результаты должны наблюдаться и у людей, хотя и не с такими потрясающими рекордами. Мушки-дрозофилы, часто использующиеся в научных экспериментах, делят почти на две трети одинаковые биохимические сигнальные пути с людьми.

В ходе эксперимента мухи получали комбинацию из пробиотиков с пищевой добавкой, богатой полифенолами, с травяным препаратом трифала. Кормящиеся этой комбинацией насекомые жили до 66 дней, что на 26 дней больше, по сравнению с мухами из контрольной группы.

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Также данная комбинация позволила снизить проявления старения вроде возрастающей резистентности к инсулину, воспалительных процессов и окислительного стресса. Отметим, что это еще одно научное исследование, которое подчеркивает важность кишечных бактерий в формировании прочного здоровья человека.
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 Теги: продолжительность жизни, ученые

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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