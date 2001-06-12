Эти десять факторов могут помешать вам стать стройными

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В борьбе за стройность большинство худеющих допускают ряд значимых ошибок, которые в итоге не позволяют добиться желаемого результата.Некоторые люди готовы ничего не есть и голодают сутками напролет, но так и не видят на весах даже минимальный отвес, который бы порадовал их и мотивировал идти дальше.Достаточно этой железе начать мало производить необходимых гормонов, как появятся вялость, сонливость, апатия, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать. При гипотиреозе избавиться от избыточного веса крайне сложно, можно сказать, что невозможно., когда нарушается работа поджелудочной железы, женских половых органов, надпочечников и других органов и систем, за счет чего может развиться не только ожирение, а и депрессия. Нередко, при таком диагнозе выпадают волосы, а кожа становится очень жирной и воспаленной.Неполноценный сон и отдых станет причиной набора лишних килограммов даже в том случае, если вы будете сидеть на диете. Это доказанный учеными факт.Чаще всего такое бывает из-за голодовок, жестких диет или доброкачественного образования в поджелудочной железе "инсулиномы". При этом человек ощущает постоянное чувство голода и не может унять свой аппетит.При подобных нарушениях человек в принципе не способен полноценно существовать, а уж тем более худеть.Это заболевание обусловлено переизбытком гормона пролактина в организме, который обычно производится щитовидной железой в больших объемах, когда женщина беременна или кормит ребенка грудным молоком. В данном случае вес незаметно увеличивается, локализуясь в области плеч и грудной клетки.Если женщина вынуждена принимать гормональные, то о стройной фигуре она может даже и не мечтать. По крайней мере, до тех пор, пока не закончит курс приема лекарств.Это приводит к увеличению объемов живота и бедер у женщин. Соответственно, чтобы похудеть, нужно восстановить уровень эстрогена в организме до нормы.При постоянных стрессах женщина будет стремительно полнеть и не потому, что много ест, а из-за переизбытка гормона кортизола, который принимает активное участие в углеводном обмене.Да, действительно у одного человека из 100 склонность к полноте заложена на генетическом уровне. Поэтому, некоторым людям и вправду очень сложно худеть и быть стройными.Получается, что для того, чтобы похудеть, нужно внимательнее отнестись к своему здоровью и ощущениям, выявить фактор, тормозящий процесс сброса лишних килограммов, устранить его и потом наслаждаться своими успехами в похудении.