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Эти десять факторов могут помешать вам стать стройными

Эти десять факторов могут помешать вам стать стройнымиЭксперты разъяснили, почему некоторым людям тяжело сбросить лишний вес.

В борьбе за стройность большинство худеющих допускают ряд значимых ошибок, которые в итоге не позволяют добиться желаемого результата.

Некоторые люди готовы ничего не есть и голодают сутками напролет, но так и не видят на весах даже минимальный отвес, который бы порадовал их и мотивировал идти дальше.

Что вам мешает похудеть?

Нарушение в работе щитовидки. Достаточно этой железе начать мало производить необходимых гормонов, как появятся вялость, сонливость, апатия, быстрая утомляемость и нежелание что-либо делать. При гипотиреозе избавиться от избыточного веса крайне сложно, можно сказать, что невозможно.

Синдром поликистозных яичников, когда нарушается работа поджелудочной железы, женских половых органов, надпочечников и других органов и систем, за счет чего может развиться не только ожирение, а и депрессия. Нередко, при таком диагнозе выпадают волосы, а кожа становится очень жирной и воспаленной.

Регулярный недосып. Неполноценный сон и отдых станет причиной набора лишних килограммов даже в том случае, если вы будете сидеть на диете. Это доказанный учеными факт.

Низкий уровень глюкозы в крови. Чаще всего такое бывает из-за голодовок, жестких диет или доброкачественного образования в поджелудочной железе "инсулиномы". При этом человек ощущает постоянное чувство голода и не может унять свой аппетит.

Гормональный сбой. При подобных нарушениях человек в принципе не способен полноценно существовать, а уж тем более худеть.

Гиперпролактинемия. Это заболевание обусловлено переизбытком гормона пролактина в организме, который обычно производится щитовидной железой в больших объемах, когда женщина беременна или кормит ребенка грудным молоком. В данном случае вес незаметно увеличивается, локализуясь в области плеч и грудной клетки.

Прием гормональных препаратов. Если женщина вынуждена принимать гормональные, то о стройной фигуре она может даже и не мечтать. По крайней мере, до тех пор, пока не закончит курс приема лекарств.

Дефицит женских половых гормонов. Это приводит к увеличению объемов живота и бедер у женщин. Соответственно, чтобы похудеть, нужно восстановить уровень эстрогена в организме до нормы.

Стрессовые нагрузки. При постоянных стрессах женщина будет стремительно полнеть и не потому, что много ест, а из-за переизбытка гормона кортизола, который принимает активное участие в углеводном обмене.

Генетика. Да, действительно у одного человека из 100 склонность к полноте заложена на генетическом уровне. Поэтому, некоторым людям и вправду очень сложно худеть и быть стройными.

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Получается, что для того, чтобы похудеть, нужно внимательнее отнестись к своему здоровью и ощущениям, выявить фактор, тормозящий процесс сброса лишних килограммов, устранить его и потом наслаждаться своими успехами в похудении.
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 Теги: похудение, преграды

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Сегодня, 11:59 » Автор: Валерия Янобекова
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