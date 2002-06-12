Раздел: Медицина
Ученые рассказали о влиянии одиночества и времени сна на уровень иммунитета
На иммунную систему организма также влияет употребление сахара.
Эксперты сообщили, что человек должен употреблять меньше сахара, спать не менее 6 часов и не быть одиноким, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Здоровье могут подорвать не только инфекции и вирусы, но и другие неожиданные факторы.
Это недосыпание, избыточное употребление сахара и одиночество.
Если человек мало спит, его клетки иммунитета не успевают восстановится.
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Сахар снижает активность белых иммунных кровяных телец, а если человек один, то у него повышен уровень стресс-гормонов, а это в свою очередь снижает вирусную защиту организма.
Эксперты сообщили, что человек должен употреблять меньше сахара, спать не менее 6 часов и не быть одиноким, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Здоровье могут подорвать не только инфекции и вирусы, но и другие неожиданные факторы.
Это недосыпание, избыточное употребление сахара и одиночество.
Если человек мало спит, его клетки иммунитета не успевают восстановится.
Читайте также: Ученые раскрыли секрет индийских долгожителей
Сахар снижает активность белых иммунных кровяных телец, а если человек один, то у него повышен уровень стресс-гормонов, а это в свою очередь снижает вирусную защиту организма.
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